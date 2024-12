Alerta amb els forts vents: Tallada una carretera important

per Iker Silvosa

Estan sent dies meteorològicament complicats a Catalunya, amb fenòmens adversos que causen greus estralls en infraestructures i carreteres. La combinació de neu i vent està posant en perill tant els serveis d'emergència com la població i han impedit gaudir del tot del pont.

La carretera N-260, una de les principals vies a l'Alt Empordà, ha estat tallada a l'altura de Portbou a causa de les fortes ratxes de vent a primer d'aquest dilluns. Aquest tancament s'estén fins a la connexió amb la RD-914 a França, agreujant encara més la situació de la mobilitat a la regió. Segons informa el Servei Català de Trànsit, la mesura busca evitar accidents, ja que les condicions fan extremadament perillós circular per aquestes vies.

A més del vent, la neu continua sent un factor determinant al tancament d'altres carreteres. La C-28 roman clausurada al Port de la Bonaigua per risc d'allaus. Altres vies afectades inclouen la BV-4024 al Coll de Pal i la BV-4031 al Coll de la Creueta. En aquestes i altres carreteres del Pirineu, és obligatori fer servir cadenes.

El vent, amb ratxes superiors als 120 km/h en algunes zones, ha estat responsable de múltiples incidents les últimes hores. Els Bombers de Catalunya han rebut fins a 16 trucades d'emergència, entre les quals hi ha arbres caiguts i teulades danyades. A més, el vent ha afavorit la propagació de dos incendis que han complicat les feines d'extinció.

El vent amenaça

L'alerta Ventcat continua activa durant la jornada dedilluns, especialment al terç sud, l'Empordà i les cotes altes del Pirineu. Les previsions indiquen que el vent arribarà a velocitats de fins a 21,8 m/s en algunes zones, encara que s'espera que disminueixi a partir de la tarda. Tot i això, la situació durant les primeres hores del dia continua sent crítica i és important per a la població estar atents a l'evolució del temps i a les recomanacions de les autoritats.

Els experts insisteixen en la importància d'evitar desplaçaments innecessaris i extremar les precaucions a les carreteres. Conduir amb vent fort pot ser extremadament perillós, especialment en vehicles lleugers o de gran volum, que són més vulnerables a les ràfegues.

Decisions preventives com el tancament de carreteres són essencials per garantir la seguretat dels ciutadans. Encara que aquestes mesures poden causar incomoditats, són necessàries per evitar situacions de risc més grans. Les autoritats mantenen la vigilància activa i recomanen estar atents a les actualitzacions meteorològiques.