Espectacular incendi a una granja: Els bombers confinen una família

per Iker Silvosa

El foc és un dels elements més temuts per la humanitat. Independentment del clima o de l'estació de l'any, sempre hi és present el risc que una espurna pugui transformar-se en una tragèdia. La rapidesa amb què es pot propagar un incendi converteix qualsevol incident d'aquest tipus en una emergència que requereix una actuació immediata i precisa.

Aquest dilluns a la matinada, els bombers de Catalunya han treballat en l'extinció d'un incendi que es va desencadenar a la nit en una granja situada al camí de la Plana d'Anglesola, a la comarca d'Urgell. Segons informen, el foc va ser afavorit pels forts vents, que ràpidament van avivar les flames. L'incident es va notificar al voltant de les 22.00 de diumenge, i les autoritats van activar fins a vuit dotacions per contenir les flames.

L'incendi va arrasar un cobert ple de palla i una nau d'emmagatzematge adjacent, encara que els bombers van aconseguir evitar que el foc s'estengués a una tercera estructura. Gràcies a l'ús de maquinària agrícola, es van retirar diverses bales de palla que estaven ubicades a l'exterior, reduint el risc de propagació. La granja principal tampoc no es va veure afectada, evitant així majors pèrdues materials.

| @bomberscat

Una família confinada

Com a mesura preventiva, les autoritats van sol·licitar el confinament d'una família que resideix prop de la zona afectada. Aquesta acció es va prendre degut a la gran quantitat de fum que generava l'incendi. Afortunadament, no s'han reportat ferits ni entre els residents ni entre els equips d'emergència.

L'evolució de l'operatiu ha estat efectiva des del començament. Després de contenir l'avanç del foc durant la nit, dilluns a primera hora els bombers segueixen mantenint tres dotacions al lloc per acabar d'extingir petits focus actius. El vent ha estat un desafiament constant i ha complicat les tasques dels equips d'emergència.

Tot i que la causa exacta de l'incendi encara està sota investigació, els experts no descarten que una espurna generada pel vent pogués haver iniciat les flames. Aquest tipus d'escenaris posa de manifest la importància d'extremar les precaucions en granges i zones rurals, especialment durant dies amb condicions climàtiques adverses.

L'incident subratlla, una vegada més, el treball heroic dels bombers, la ràpida actuació del qual ha estat clau per evitar un desastre més gran. La família confinada ha pogut estar fora de perill gràcies a les mesures preventives adoptades. Aquest incendi, encara que impactant, no ha deixat víctimes, però sí un recordatori de com n'és d'essencial la prevenció.