Mor un menor en un accident de camió a la N-420

La sinistralitat a les carreteres continua sent una preocupació a Catalunya, especialment a les vies interurbanes. Tot i les millores implementades els darrers anys, les xifres d'accidents mortals recorden els riscos que enfronten conductors i passatgers. Les carreteres secundàries, com la N-420, sovint es converteixen en escenaris d'incidents greus que generen alarma entre la població. Aquest diumenge, un nou accident en aquesta via ha tornat a posar de manifest la necessitat de reforçar les mesures de seguretat.

Un menor d'edat va perdre la vida aquest diumenge en un accident ocorregut al punt quilomètric 813,5 de la N-420, a l'altura de Móra d'Ebre. Segons el Servei Català de Trànsit, el jove viatjava com a acompanyant en un camió que va sortir de la carretera per causes encara sota investigació.

El conductor, que va resultar ferit lleu, va ser traslladat a l'hospital. Els serveis d'emergència van rebre l'avís a les 19.15 hores i van activar un ampli operatiu.

Hi van participar diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, cinc dotacions de Bombers de la Generalitat i quatre unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Els bombers van haver d'excarcerar les víctimes atrapades a la cabina del vehicle.

| ACN

Amb aquesta nova víctima, el nombre de morts en accidents de trànsit a la xarxa interurbana catalana puja a 127 persones des de començament de l'any. Aquesta xifra posa en evidència que la seguretat viària continua sent un desafiament important per a les autoritats i els conductors.

Altres accidents en aquesta carretera

La carretera N-420, que connecta Tarragona amb Terol, és una via clau per al transport de mercaderies i de viatgers. Tot i això, el seu traçat sinuós i l'elevat volum de trànsit fan que sigui propensa a accidents. Aquest no és el primer incident greu registrat a aquesta carretera. Al setembre de 2021, un xoc múltiple al quilòmetre 823, també prop de Móra d'Ebre, va deixar un mort i diversos ferits. Més recentment, el setembre d'aquest any, un xoc frontal entre un camió i un cotxe al quilòmetre 819,5 va resultar a la mort d'una jove passatgera del turisme.

Les estadístiques d'accidents a Catalunya reflecteixen una problemàtica constant a carreteres com la N-420. El 2023, els accidents mortals a les vies catalanes van deixar un saldo de més de 200 víctimes, segons dades del Servei Català de Trànsit. Tot i que les autoritats han implementat mesures com la instal·lació de radars i millores en la senyalització, els accidents persisteixen, cosa que subratlla la necessitat d'adoptar estratègies més efectives.

La N-420, amb la seva alta incidència d'accidents, s'ha consolidat com a punt negre a la xarxa viària catalana. Les tragèdies que han tingut lloc en aquesta carretera han generat debats sobre la necessitat d'inversions addicionals per millorar-ne la seguretat.