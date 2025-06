Última hora, caos a Rodalies: 5 línies tallades per l'atropellament d'una persona

El matí ha començat amb importants complicacions per a milers d'usuaris del transport ferroviari a Catalunya, en una jornada que ha posat a prova la paciència dels viatgers i la capacitat de resposta dels serveis d'emergència. Tot i que els desplaçaments matinals solen ser complexos a la xarxa de Rodalies, el que ha passat aquest dimecres ha superat qualsevol previsió, alterant la rutina de molts ciutadans i generant escenes d'incertesa a les principals estacions del sud del territori.

Una incidència inesperada paralitza la circulació

Segons ha confirmat Rodalies de Catalunya a través dels seus canals oficials, la circulació ferroviària s'ha vist interrompuda a cinc línies principals: R2 Sud, R14, R15, R16 i R17. El motiu ha estat l'atropellament d'una persona en un punt de pas no autoritzat situat entre les estacions de Cubelles i Vilanova i la Geltrú, a la província de Barcelona. L'incident, que ha tingut lloc a primera hora del matí de dimecres 11 de juny de 2025, ha obligat a aturar completament el trànsit de trens entre Vilanova i la Geltrú i Sant Vicenç de Calders, afectant tant els serveis de Rodalies com els regionals del sud.

El primer avís de la incidència s'ha produït poc després de les nou del matí, generant ràpidament una cascada de retards i cancel·lacions a tota la xarxa. En un primer moment, s'han registrat demores considerables als trajectes afectats, però davant la gravetat de la situació, Renfe i Adif han decidit tallar completament la circulació ferroviària al tram implicat, prioritzant la intervenció dels serveis d'emergència i la investigació de les causes del succés.

| ACN

Tècnics i serveis d'emergència treballen per restablir la normalitat

L'atropellament, ocorregut en una zona no autoritzada per al pas de vianants, ha mobilitzat de seguida els equips d'Adif, que han treballat juntament amb els serveis d'emergència per atendre la situació i restablir el servei tan aviat com sigui possible. El succés ha obligat a paralitzar els trens durant un temps indefinit, fet que ha provocat que molts combois hagin quedat aturats en plena via o hagin hagut de modificar el seu recorregut.

Un dels trens més afectats ha estat el que ha sortit de Reus a les 6:05 del matí en direcció a l'Estació de França, que finalment ha hagut de concloure el seu trajecte a l'estació d'Altafulla per una incidència tècnica derivada de la situació. Com a mesura provisional, s'ha habilitat un servei alternatiu per carretera per traslladar els passatgers fins a Sant Vicenç de Calders, permetent així que poguessin continuar el seu viatge, tot i que amb un considerable retard respecte a l'horari previst.

Les conseqüències del succés han estat immediates per als milers de viatgers que cada dia utilitzen les línies afectades. El tall de la circulació ha provocat que molts passatgers quedessin atrapats a les estacions o a bord de trens aturats, augmentant la tensió i la frustració. A més, el temps de recorregut als serveis que han aconseguit circular ha estat molt més gran de l'habitual, generant importants trastorns a la mobilitat de la zona sud de Barcelona i el Baix Penedès.