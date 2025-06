Estrany incendi d’un vehicle al mig d’un camí rural

De vegades, alguns successos sembla que trenquen la rutina de qualsevol dia corrent, sorprenent tant els qui els presencien com els equips d'emergència que hi acudeixen per controlar-los. En un d'aquests episodis inesperats, un incendi ha deixat una escena difícil d'oblidar en plena natura, amb un vehicle envoltat de flames i l'entorn alterat per l'avanç del foc.

Una alerta al capvespre mobilitza els equips d'emergència

La tranquil·litat habitual de la tarda es va veure abruptament interrompuda quan, passades les vuit del vespre del 10 de juny de 2025, es va activar una alerta per l'incendi d'un vehicle en una zona rural. L'avís va arribar a través del telèfon d'emergències 112, i en pocs minuts dues dotacions dels Bombers de la Generalitat es van desplaçar fins al lloc dels fets, als voltants de Lloret Verd, un entorn natural situat al municipi de Lloret de Mar.

La imatge difosa pels mateixos Bombers a través de les seves xarxes socials resulta tan impactant com el mateix succés: un turisme completament envoltat de flames, cremant de manera intensa sobre un camí de terra, mentre una columna de fum negre s'eleva per damunt dels arbres.

| Govern

El foc no només va devorar el vehicle en qüestió, sinó que també es va propagar cap a la vegetació propera, generant un risc afegit d'incendi forestal en plena temporada d'estiu.

L'incendi, extingit però amb danys col·laterals

Segons la informació oficial proporcionada pels Bombers de la Generalitat, el turisme afectat va quedar completament calcinat a l'arribada dels efectius, que van actuar amb rapidesa per evitar que les flames s'estenguessin encara més. La intervenció va ser determinant per protegir la zona boscosa, especialment en un període en què la sequera i les altes temperatures converteixen qualsevol conat de foc en una amenaça seriosa per a l'entorn.

La propagació de l'incendi a la vegetació és un dels aspectes més preocupants d'aquest tipus d'incidents, ja que, en qüestió de minuts, una simple avaria mecànica o un acte negligent poden posar en escac tot un ecosistema.

En aquest cas, la ràpida actuació dels equips d'extinció va evitar danys majors, tot i que l'escena resultant mostra tant la força destructiva del foc com la vulnerabilitat dels entorns rurals davant d'aquest tipus d'emergències.

Un succés que convida a la reflexió sobre la seguretat en zones rurals

Incendis com el registrat a Lloret de Mar no són habituals, però sí que posen sobre la taula la importància de mantenir la precaució en camins i paratges poc transitats, especialment en èpoques d'alt risc d'incendis.

| Juan Moyano

Les autoritats insisteixen que qualsevol vehicle que circuli per àrees rurals ha d'estar en bon estat i cal extremar les precaucions per evitar situacions perilloses, com l'abandonament de burilles, la crema de residus o el simple descuit en aparcar en zones amb vegetació seca.

Tot i que en aquest episodi no s'han registrat danys personals, el succés serveix com a recordatori de com de ràpid pot transformar-se una situació aparentment innòcua en un incident greu. Per això, tant les campanyes de prevenció com la vigilància dels equips d'emergència són fonamentals per protegir tant la vida humana com el patrimoni natural.