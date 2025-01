5 dotacions de bombers actuen en l'espectacular incendi d'un habitatge

La tarda d'aquest dilluns s'ha vist alterada a la urbanització River Parc, pertanyent a la localitat d'El Pont de Vilomara i Rocafort, quan s'ha declarat un incendi en una casa unifamiliar que ha obligat a mobilitzar cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat. L'avís al telèfon d'emergències 112 s'ha rebut al voltant de les 16:20 hores, alertant que sortia fum i foc de la terrassa de l'immoble. El que en un primer moment es descrivia com un focus localitzat, ha pres visos d'un incendi més complex del que s'esperava, ja que el fum s'ha estès amb rapidesa per la part superior de l'edifici.

Els efectius de bombers, desplaçats amb celeritat, han centrat els seus esforços a sufocar les flames que afectaven la terrassa, on es trobava material divers que ha servit de combustible i ha facilitat la propagació de les flames. Paral·lelament, han estat necessàries maniobres de contenció de la calor i el fum, ja que l'habitatge compta amb diverses estances i un disseny arquitectònic modern, amb panells solars a la teulada i àmplies superfícies envidrades.

Així i tot, la ràpida intervenció dels equips d'extinció ha evitat que el foc s'estengués a altres zones de la casa i causés danys de major gravetat.

Sense ferits

Fonts oficials han confirmat que l'interior de l'habitatge ha quedat afectat principalment per fum i altes temperatures, producte de la combustió de materials a la terrassa i del trasllat forçat de calor. Malgrat l'aparatositat de les flames i la gran quantitat de fum emès, no s'han registrat ferits, ja que els residents i altres persones a la casa van aconseguir desallotjar-la a temps. Els serveis d'emergència han realitzat tasques de ventilació, cosa que ha permès dissipar el fum acumulat i reduir la temperatura interna, impedint que s'afectessin més habitacions o elements estructurals.

El succés ha generat gran expectació entre els veïns de la urbanització River Parc, caracteritzada per cases unifamiliars de disseny contemporani i envoltada d'entorns naturals. La columna de fum era visible des de diversos punts del municipi, atraient l'atenció de les persones que transitaven per zones properes.

La investigació sobre les possibles causes de l'incendi està en marxa. A priori, no existeixen indicis que s'hagi produït per un descuit en la manipulació de flames o per fallades elèctriques, però els pèrits hauran de revisar amb detall la zona on es va originar el foc, així com l'estat de la instal·lació elèctrica, els possibles elements de combustió i altres factors. Els ocupants de l'habitatge haurien manifestat que l'incendi es va iniciar a la terrassa, si bé desconeixen de manera precisa el que l'hauria desencadenat.