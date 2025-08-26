Esto es el caos, 3 apuñalamientos en una zona en menos de 24 horas: 2 heridos graves

En menos de un día, una serie de ataques con arma blanca ha sacudido la tranquilidad de una ciudad catalana. Tres apuñalamientos distintos, en lugares y momentos diferentes, han dejado tras de sí dos heridos graves y una sensación de alarma en la población. La concatenación de tres episodios, ocurridos en menos de 24 horas, ha puesto en guardia a los cuerpos policiales y ha abierto un debate sobre la seguridad en las calles.

Primer ataque en plena vía pública

El lunes al mediodía se produjo el ataque más grave. Un joven de 25 años resultó apuñalado en el tórax cuando se encontraba en la calle Ramon Llull de Lleida. Según confirmaron fuentes policiales al Segre, la agresión ocurrió sobre las 12.20 horas y todo apunta a que se desencadenó tras una discusión o enfrentamiento entre dos personas.

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) desplazó una ambulancia hasta el lugar, estabilizó al herido y lo trasladó en estado crítico al hospital Arnau de Vilanova, donde quedó ingresado en la UCI. Los Mossos d’Esquadra mantienen abierta una investigación para esclarecer las causas y dar con el autor del apuñalamiento, que consiguió huir antes de la llegada de los agentes. Se desconoce nacionalidad y otros detalles sobre el agresor.

| ACN

Un robo violento en el Barri Antic

El segundo episodio tuvo lugar en la madrugada del domingo, alrededor de las 7.00 horas, en el carrer Múrcia, también en la capital del Segrià. Un hombre fue abordado por dos jóvenes que intentaron robarle el teléfono móvil. La víctima acababa de estacionar su vehículo cuando fue sorprendida por los atacantes.

Durante el forcejeo, recibió un corte en la cara con un arma blanca. Los autores, de tan solo 18 y 15 años, mujer y hombre (no ha trascendido nacionalidad), respectivamente, fueron detenidos poco después. La policía arrestó primero a la joven en su domicilio, mientras que el menor se presentó voluntariamente en comisaría acompañado por su madre tras conocer que su hermana había sido detenida.

Una pelea multitudinaria en las afueras de una discoteca

El tercer caso se registró también durante la madrugada del domingo, a las afueras de un local de ocio nocturno (llamado Cotton Club) situado en la carretera N-230. Un joven de 22 años recibió hasta tres puñaladas tras una pelea en la que, según los testigos, participaron alrededor de una decena de personas.

La víctima fue evacuada al hospital Arnau de Vilanova y permanece ingresada en estado grave. Los Mossos d'Esquadra cuentan con las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona y con varias declaraciones para tratar de identificar a los implicados en la brutal agresión.

Preocupación institucional y respuesta judicial

La magnitud de los hechos ha despertado la reacción de las instituciones locales. El alcalde accidental de Lleida, Carlos Enjuanes, ha calificado las agresiones de “inaceptables” y pidió a la justicia que actúe “con contundencia” para frenar esta escalada de violencia. Además, la Paeria ha anunciado que se personará como acusación particular en los casos de apuñalamiento, con el objetivo de garantizar que los responsables respondan ante los tribunales.

El consistorio mantendrá reuniones tanto con los mandos de los Mossos como con representantes del sector del ocio nocturno para analizar lo ocurrido y reforzar las medidas preventivas.