Agent dels Mossos ferit greu en un accident de moto: Perseguia tres lladres magribins

La persecució pels carrers del centre va acabar en tragèdia per a un agent dels Mossos d'Esquadra. El que havia de ser una intervenció ràpida per detenir tres delinqüents magrebins va acabar amb un policia greument ferit després d'un brutal accident en plena Via Laietana de Barcelona.
Els fets van passar la tarda de dimarts 2 de setembre, quan els Mossos van rebre l'avís del robatori d'un rellotge d'alta gamma. El succés es va produir al districte de Ciutat Vella i va ser perpetrat mitjançant el mètode habitual de l'estrebada, cosa que va activar de seguida un dispositiu de resposta.
Segons va avançar ElCaso.cat, agents de paisà de la unitat Fura van iniciar la persecució i van sol·licitar suport als “Guilles”, la unitat especialitzada en patrullatge amb motocicletes de gran cilindrada. Aquests policies, entrenats per moure's amb rapidesa entre els carrers més transitats de la ciutat, es van sumar a l'operatiu per atrapar els tres sospitosos.
Durant la persecució, un dels agents circulava pel carril bici de la Via Laietana intentant tallar el pas a un dels lladres. En aquell moment, va perdre el control de la moto després d'impactar contra la vorera. Per això va acabar encastat a l'aparador d'una botiga d'electrònica situada al número 33 del carrer.
El torniquet que va salvar la vida a l'agent
Les conseqüències del xoc van ser dramàtiques. El policia va patir la secció del tendó i l'artèria del braç, cosa que va provocar una hemorràgia d'enorme gravetat. Companys de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), que van acudir en suport, van ser els primers a socórrer-lo i van aplicar un torniquet d'urgència.
Aquesta ràpida actuació va resultar clau per salvar-li la vida, ja que l'agent estava perdent una gran quantitat de sang. Minuts després, efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) van aconseguir estabilitzar-lo abans del seu trasllat a l'hospital, on roman ingressat en estat greu. Fonts mèdiques consultades remarquen que sense aquella primera assistència al carrer, el desenllaç hauria estat fatal.
Els tres lladres detinguts i amb antecedents
Mentrestant, altres agents van aconseguir atrapar els tres autors del robatori. Es tracta de joves d'entre 19 i 22 anys, tots d'origen magribí, que acumulen una vintena d'antecedents policials, segons va confirmar ElCaso.cat.
Els detinguts van ser traslladats a dependències policials acusats d'un delicte de robatori amb violència i un altre de desobediència a l'autoritat. El rellotge de luxe sostret es va poder recuperar i retornar al seu propietari, tancant així un episodi que, malgrat l'èxit policial, va deixar rere seu un agent ferit de gravetat.
L'accident reobre també el debat sobre la manca de formació oficial en primers auxilis entre les diferents unitats policials. Tal com recorda ElCaso.cat, els agents de l'ARRO solen portar material bàsic com torniquets o pegats toràcics, però ho fan a títol personal i sense la cobertura institucional.