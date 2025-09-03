Agente de los Mossos herido grave, accidente de moto: Perseguía a 3 ladrones magrebíes

La persecución por las calles del centro acabó en tragedia para un agente de los Mossos d’Esquadra. Lo que debía ser una intervención rápida para detener a tres delincuentes terminó con un policía gravemente herido tras un brutal accidente en plena Via Laietana de Barcelona.

Los hechos ocurrieron la tarde del martes 2 de septiembre, cuando los Mossos recibieron el aviso del robo de un reloj de alta gama. El suceso se produjo en el distrito de Ciutat Vella y fue perpetrado mediante el habitual método del tirón, lo que activó de inmediato un dispositivo de respuesta.

Según avanzó ElCaso.cat, agentes de paisano de unidad Fura iniciaron la persecución y solicitaron apoyo a los “Guilles”, la unidad especializada en patrullaje con motocicletas de gran cilindrada. Estos policías, entrenados para moverse con rapidez entre las calles más transitadas de la ciudad, se sumaron al operativo para atrapar a los tres sospechosos.

| ACN

Durante la persecución, uno de los agentes circulaba por el carril bici de la Via Laietana intentando cortar el paso a uno de los ladrones. En ese momento, perdió el control de la moto tras impactar contra la acera. Por ello terminó encastado en el escaparate de una tienda de electrónica situada en el número 33 de la calle.

El torniquete que salvó la vida al agente

Las consecuencias del choque fueron dramáticas. El policía sufrió la sección del tendón y la arteria del brazo, lo que provocó una hemorragia de enorme gravedad. Compañeros del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO), que acudieron en apoyo, fueron los primeros en socorrerlo y aplicaron un torniquete de urgencia.

Esa rápida actuación resultó clave para salvarle la vida, ya que el agente estaba perdiendo gran cantidad de sangre. Minutos después, efectivos del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) lograron estabilizarlo antes de su traslado al hospital, donde permanece ingresado en estado grave. Fuentes médicas consultadas remarcan que sin esa primera asistencia en la calle, el desenlace habría sido fatal.

| Mossos d'Esquadra, XCatalunya

Los tres ladrones detenidos y con antecedentes

Mientras tanto, otros agentes lograron dar alcance a los tres autores del robo. Se trata de jóvenes de entre 19 y 22 años, todos de origen magrebí, que acumulan alrededor de veinte antecedentes policiales, según confirmó ElCaso.cat.

Los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales acusados de un delito de robo con violencia y otro de desobediencia a la autoridad. El reloj de lujo sustraído pudo ser recuperado y devuelto a su propietario, cerrando así un episodio que, pese al éxito policial, dejó tras de sí a un agente herido de gravedad.

El accidente reabre también el debate sobre la falta de formación oficial en primeros auxilios entre las diferentes unidades policiales. Tal como recuerda ElCaso.cat, los agentes del ARRO suelen portar material básico como torniquetes o parches torácicos, pero lo hacen a título personal y sin la cobertura institucional.