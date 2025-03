Novetats en l'evolució dels ferits greus en el xoc d'autocars a Barcelona

El passat dilluns 3 de març, l'avinguda Diagonal de Barcelona va ser escenari d'un greu accident entre dos autobusos turístics, que va deixar un balanç de 68 persones ferides, quatre d'elles en estat crític. A hores d'ara, aquests quatre ferits continuen hospitalitzats en diferents centres mèdics de la ciutat, rebent atenció especialitzada a causa de la gravetat de les seves lesions.​

En l'Hospital del Mar, una dona de 40 anys roman ingressada en estat greu, encara que la seva evolució és positiva. Els metges han informat que, tot i que la seva condició continua sent delicada, s'observen signes encoratjadors en la seva recuperació.​ Per altra banda, a l'Hospital de Sant Pau, un jove de 17 anys continua en estat crític, però estable. L'equip mèdic està monitoritzant de prop la seva evolució, i encara que la seva situació és preocupant, es manté sense canvis significatius en les últimes hores.​

En l'Hospital Vall d'Hebron, un home de 57 anys es troba estable dins de la gravetat. Els professionals sanitaris han destacat que, encara que el seu estat és seriós, no hi ha hagut complicacions addicionals des del seu ingrés.​ Finalment, a l'Hospital Clínic, un home de 65 anys segueix a la Unitat de Cures Intensives (UCI) en estat greu. Els metges estan aplicant tots els protocols necessaris per estabilitzar la seva condició i esperen observar millores en els pròxims dies.​

A més d'aquests quatre pacients, el Departament de Salut va informar que altres 13 persones que van resultar ferides en l'accident ja han estat donades d'alta, després de rebre l'atenció mèdica corresponent i mostrar una evolució favorable.​

Què va passar?

L'accident es va produir quan un autobús de l'empresa Canals, que transportava estudiants italians, va col·lidir per darrere amb un altre autocar de la companyia Julià, que portava passatgers d'un creuer i estava aturat en una parada. L'impacte va provocar que el segon vehicle es desplacés diversos metres, xocant contra una farola i un arbre. Les autoritats estan investigant les causes exactes del sinistre, sent la principal hipòtesi que un vianant va creuar l'avinguda Diagonal fora dels passos habilitats, obligant el conductor de l'autobús de Canals a realitzar una maniobra brusca per evitar atropellar-lo, la qual cosa va derivar en la col·lisió.

Els serveis d'emergència van actuar amb rapidesa, desplegant 19 ambulàncies, quatre equips de psicòlegs, quatre unitats col·lectives, una unitat de suport logístic i quatre comandaments per atendre les 68 persones afectades al lloc de l'accident. La ràpida intervenció va permetre traslladar els ferits als hospitals corresponents i brindar assistència psicològica a qui ho va necessitar.​

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha expressat la seva preocupació pels ferits i ha destacat la professionalitat i rapidesa dels serveis d'emergència en la gestió de l'incident. Així mateix, ha manifestat que s'estan prenent totes les mesures necessàries per esclarir les circumstàncies de l'accident i evitar que successos similars ocorrin en el futur.

L'avinguda Diagonal, una de les principals artèries de la ciutat, va romandre tancada al trànsit durant diverses hores mentre es realitzaven les tasques de rescat i neteja de la zona. Actualment, la circulació ha estat restablerta, però les autoritats recomanen als conductors i vianants extremar les precaucions en aquesta via, especialment en les zones de major afluència turística.​