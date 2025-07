Tràgic accident a la C-12: Un mort i quatre ferits de diversa consideració

Un xoc frontal a Alfés deixa un balanç devastador. Els fets s'han desencadenat poc abans de les nou del matí d'avui, quan el Servei Català de Trànsit ha rebut l'avís d'un greu accident al punt quilomètric 127,5 de la C-12, a l'alçada d'Alfés, a la comarca del Segrià. Segons les primeres informacions facilitades per les autoritats oficials, la col·lisió ha estat frontal i ha implicat dos turismes.

Per causes que encara s'estan investigant, un dels vehicles ha envaït el carril contrari, desencadenant un impacte de conseqüències fatals. El balanç provisional no deixa indiferent ningú: el conductor d'un dels turismes, un home de 58 anys i veí de Torrebesses, ha perdut la vida a l'acte. Les autoritats han confirmat la identitat de la víctima com F.J.P.V.

A més del finat, l'accident ha deixat un ferit crític, un altre ferit greu i dues persones més amb ferides de menor gravetat. Tots ells han estat atesos al mateix lloc pels equips del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que han desplaçat fins al punt del sinistre quatre unitats terrestres i un helicòpter. Els ferits han estat traslladats a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida per rebre atenció especialitzada.

| SEM

Un desplegament d'emergència exemplar

La magnitud del succés ha requerit la mobilització immediata de cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre unitats terrestres i un helicòpter del SEM. La resposta ràpida d'aquests serveis ha permès estabilitzar els ferits i assegurar el lloc de l'accident, tot i que la imatge del xoc ha estat descrita com a impactant pels equips d'intervenció.

La C-12 ha hagut de ser tallada en tots dos sentits a l'alçada d'Alfés, generant importants afectacions al trànsit i obligant a desviar la circulació durant diverses hores. Segons el Servei Català de Trànsit, la via no s'ha pogut reobrir completament fins passades les 11:15h, un cop els serveis d'emergència han finalitzat les tasques d'excarceració, retirada de vehicles i neteja de la calçada.

Un drama que engrandeix l'estadística negra de 2025

Amb aquesta darrera víctima, ja són 82 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes enguany, segons les dades provisionals publicades per Trànsit. Aquesta xifra posa de manifest la persistència d'una problemàtica que afecta tota la societat i que exigeix tant mesures preventives com la màxima prudència per part de tots els conductors.

El Servei Català de Trànsit recorda que, després d'un accident, els familiars i afectats disposen del SIAVT (Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit), que ofereix atenció psicològica, informació sobre tràmits i suport legal durant tot l'any, a través del telèfon gratuït 900 100 268 i l'URL victimestransit.gencat.cat.