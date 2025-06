Tragèdia en una festa popular: 3 ferits per cremades greus

Les celebracions més emblemàtiques, aquelles que uneixen comunitats senceres i atreuen visitants d'arreu, poden convertir-se en qüestió de segons en escenaris d'angoixa i commoció. Quan un succés inesperat irromp en la normalitat d'una nit festiva, la sorpresa dona pas al desconcert i, de vegades, al drama.

En l'última edició d'una de les festes més característiques del calendari estival català, un greu accident ha sacsejat tots els presents i ha deixat tres persones amb lesions d'extrema gravetat.

Una celebració entre llum i tradició

La Nit d'Espelmes, que aquest any arribava a la seva desena edició, s'ha consolidat des de 2016 com una de les cites més màgiques de l'estiu al municipi de Pals, al Baix Empordà. Inspirada en la “Notte delle candele” que des de fa anys transforma el petit poble de Vallerano, al Lazio italià, aquesta festa destaca per la il·luminació dels racons més emblemàtics del nucli antic a través de milers d'espelmes enceses, creant un ambient únic que captiva tant locals com visitants.

| @112

Amb el pas dels anys, la Nit d’Espelmes ha aconseguit no només consolidar-se com a referent turístic i cultural, sinó també com un exemple de la implicació ciutadana. Desenes de voluntaris treballen cada edició perquè tot estigui a punt i l'esdeveniment transcorri amb normalitat, cuidant cada detall per garantir la seguretat i l'èxit de la nit.

L'accident: quan la màgia es torna tragèdia

La tragèdia va tenir lloc poc després de les nou de la nit d'aquest dissabte, just quan l'ambient arribava al seu punt àlgid i els voluntaris s'encarregaven d'encendre les espelmes que donen sentit a la festa. Segons han informat fonts municipals i han confirmat mitjans especialitzats, com El Caso i l'Agència Catalana de Notícies (ACN), una jove voluntària va patir un accident mentre ajudava a encendre les espelmes: el seu vestit, aparentment de material inflamable, es va incendiar de manera sobtada.

En l'intent desesperat de socórrer-la, dos familiars que també participaven com a voluntaris van resultar greument ferits. Les primeres informacions apunten que tots dos es van veure afectats per les flames en el seu esforç per sufocar el foc i protegir la jove.

| @bomberscat

Els tres afectats presentaven cremades de consideració i, després de ser atesos inicialment al lloc pels serveis d'emergència, van ser traslladats d'urgència a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, centre de referència en el tractament de grans cremats a Catalunya.

L'accident ha causat una profunda commoció entre els veïns de Pals i entre tots els assistents a la Nit d’Espelmes, una cita que fins ara sempre havia destacat pel seu caràcter festiu i familiar. Molts testimonis relaten escenes de gran nerviosisme i van elogiar la ràpida actuació dels equips d'emergència, que van acudir en qüestió de minuts després de rebre l'avís.