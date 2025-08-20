Estrepitoso accidente en la A-2 entre un camión y un autobús: Trabajan Bomberos y SEM

Lo que parecía un mediodía normal en plena autopista se ha transformado de golpe en un episodio de enorme tensión y preocupación. La colisión entre dos grandes vehículos ha alterado el tráfico de la jornada y ha obligado a un despliegue urgente de los equipos de emergencias.

Choque en plena autopista

El aviso ha llegado a las 12:28 horas al teléfono 112, según han confirmado los Bombers de la Generalitat. Un camión grúa habría impactado contra un autobús que circulaba por la A-2 en dirección Lleida, a la altura del Bruc. El accidente ha obligado a cortar por completo la autopista en ese sentido, lo que ha generado largas colas de vehículos atrapados en la vía. Trànsit ha habilitado ahora un desvío por la salida 570, enviando a los conductores hacia el Coll del Bruc para poder continuar su trayecto.

El chófer del camión ha resultado herido a raíz del fuerte impacto contra el autocar, según ha informado Veu Anoia. El Sistema d’Emergències Mèdiques ha movilizado dos ambulancias hasta el lugar para atenderlo de inmediato. El hombre ha sido trasladado en estado leve al Hospital de Igualada. Los pasajeros y el conductor del autobús no parecen haber sufrido daños de importancia, aunque todos han sido evaluados por prevención.

| SEM

Bomberos y SEM en un amplio operativo

Al lugar han acudido tres dotaciones de los Bombers, que trabajan todavía en asegurar los vehículos implicados y evitar riesgos añadidos, como incendios o atrapamientos. También han colaborado en el control del tráfico, muy afectado por el corte total de la autopista. Las imágenes difundidas muestran una fuerte presencia de ambulancias, camiones de bomberos y patrullas de Trànsit organizando la evacuación de la vía. La actuación rápida de los equipos permitió contener la situación en un tiempo razonable, aunque las retenciones fueron inevitables.

Retenciones y desvíos en el Bruc

La circulación ha quedado colapsada durante buena parte del mediodía en dirección Lleida, con largas filas de vehículos en el entorno del Bruc. Los desvíos habilitados por Trànsit hacia el Coll del Bruc han complicado también el tráfico en esa carretera secundaria. Las autoridades están informando a través de las redes sociales de la evolución del accidente y han pedido a los conductores paciencia y precaución. A primera hora de la tarde, el tráfico sigue interrumpido en el punto del siniestro y sin una previsión clara de reapertura total.

Todo apunta, según los imputs que van llegando a través de fuentes oficiales, que el accidente no ha sido tan grave como podría haberlo sido. Recordemos que el siniestro se ha producido entre dos vehículos de gran envergadura y que en el interior del autobús circulaban varias personas. Durante el transcurso de la tarde iremos conociendo más detalles.