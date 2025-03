Un accident entre dos cotxes provoca quilòmetres de retenció a la C-58

per Mireia Puig

La tranquil·litat habitual del trànsit rodat s'ha vist interrompuda en plena hora punta d'aquesta tarda, provocant una situació de tensió i espera per a centenars de conductors. Un incident, aparentment menor en el seu inici, ha acabat per col·lapsar una de les principals vies d'accés a Barcelona, generant llargues retencions i molèsties significatives per a aquells que circulaven per la zona en aquell moment.

Segons informació oficial proporcionada pel Servei Català de Trànsit, passades les quatre de la tarda, dos turismes van col·lidir a la carretera C-58 a l'altura de Montcada i Reixac, direcció Barcelona.

Encara que la col·lisió no ha deixat ferits greus, sí que ha tingut com a conseqüència immediata la interrupció parcial del trànsit en aquesta transitada via de comunicació entre el Vallès i Barcelona.

| ACN

El carril central de la carretera va haver de ser tancat pels equips d'emergència que ràpidament es van desplaçar al lloc dels fets. En poc temps, la situació va derivar en cues que van arribar a superar els tres quilòmetres de longitud. Les càmeres de vigilància de trànsit van captar imatges de l'embús, que mostren clarament com la via estava completament saturada amb centenars de vehicles pràcticament aturats.

Intervenció ràpida dels serveis d'emergència

Malgrat l'incident, cal destacar la rapidesa amb què els serveis d'emergència es van desplaçar a la zona afectada, una reacció àgil que va permetre controlar ràpidament la situació, evitant que el sinistre derivés en conseqüències més greus. Efectius de Mossos d'Esquadra i personal d'assistència viària van col·laborar per garantir la seguretat dels implicats i restablir el trànsit el més aviat possible.

Les tasques de retirada dels vehicles accidentats es van iniciar amb celeritat, encara que durant diversos minuts els conductors van haver d'armar-se de paciència a causa de l'avanç lent del trànsit rodat. El trànsit va quedar condicionat per la presència del personal d'emergències i pels treballs necessaris per alliberar completament la via.

Una via de freqüent col·lapse

No és la primera vegada que un incident en aquesta via causa grans retencions. La C-58 és una artèria clau per a la mobilitat diària de milers de vehicles, especialment durant les hores punta entre setmana, quan qualsevol petita interrupció en el seu funcionament pot causar enormes col·lapses.

| ACN

Els conductors que habitualment circulen per aquesta carretera coneixen bé com de vulnerable pot ser aquesta ruta davant de qualsevol incident menor. En aquest cas, l'accident, encara que de poca gravetat, es va traduir en un impacte directe en el temps de desplaçament de centenars de persones, moltes d'elles dirigint-se a Barcelona per motius laborals.