Accident de camió: Dos carrils tallats a l’AP-7

La tarda d'aquest dimecres s'ha vist completament alterada per un succés inesperat. El bolc d'un camió ha provocat un monumental embús que ha bloquejat una de les artèries viàries més importants de la regió. L'incident, ocorregut a l'autopista AP-7, ha requerit la intervenció urgent dels serveis d'emergència.
Les autoritats han hagut de restringir el pas en dos carrils de la calçada per poder gestionar la situació. La imatge del vehicle de gran tonatge bolcat ha captat l'atenció dels conductors.
L'accident ha tingut lloc específicament al tram de l'autopista AP-7 a l'altura de Barberà del Vallès, en sentit Girona. Segons la informació proporcionada per Trànsit a través del seu compte oficial, aquest contratemps ha generat importants retencions.
L'hora del succés se situa entorn de les 18:24 hores, moment en què el caos viari ha començat a estendre's. L'impacte del bolc ha estat significatiu, obligant els equips de rescat i seguretat a establir un perímetre de treball.
La reacció de les autoritats i els serveis d'emergència
Els equips d'emergència han respost amb celeritat per atendre el succés. Bombers, personal sanitari i agents dels Mossos d'Esquadra s'han desplaçat fins al lloc dels fets. El seu principal objectiu era assegurar la zona i, si era necessari, assistir el conductor del camió. La restricció dels dos carrils ha estat una mesura necessària per garantir la seguretat dels equips de treball. Aquesta acció ha permès iniciar les tasques de retirada del vehicle i la neteja de la via.
La gestió del trànsit ha estat una de les màximes prioritats per a les autoritats. Amb el tancament dels carrils, el flux de vehicles s'ha vist greument afectat. Les retencions s'han estès ràpidament, generant quilòmetres de cues en un tram habitualment transitat.
Conductors que circulaven per la zona han compartit a les xarxes socials la magnitud de l'embús. La paciència ha estat la principal eina per a aquells que s'han vist atrapats en la congestió.
Un punt negre a les carreteres catalanes
Els accidents de camions a l'AP-7 no són un fet aïllat. Aquesta autopista, clau per al transport de mercaderies entre Catalunya i França, és escenari freqüent d'incidents. Les estadístiques demostren que els vehicles de gran tonatge estan involucrats en un nombre considerable de sinistres.
La causa d'aquests accidents pot variar, des d'avaries mecàniques fins a errors humans. Tanmateix, les conseqüències solen ser greus, amb danys materials significatius i greus afectacions al trànsit.
El sinistre a Barberà del Vallès ha tornat a posar de manifest la vulnerabilitat d'aquesta artèria. Encara que la informació preliminar no revela les causes, sí que destaca la importància de mantenir la precaució al volant. La Direcció General de Trànsit (DGT) i el Servei Català de Trànsit insisteixen en la necessitat de respectar els límits de velocitat.
Aquests recordatoris es tornen especialment rellevants en trams d'alta densitat de trànsit. Les tasques de neteja i retirada del camió podrien allargar-se durant hores. Això implica que les retencions persistiran, obligant els conductors a buscar rutes alternatives o armar-se de paciència.