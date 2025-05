Caos a les carreteres: Diversos accidents estan complicant la circulació aquesta tarda

Les últimes hores han portat una situació poc habitual per a molts conductors que transitaven per alguns dels principals eixos viaris de Catalunya. Encara que el trànsit acostuma a ser intens en dies com avui, pocs podien preveure els episodis de retencions i lentitud que s'han anat encadenant en diferents carreteres al llarg de la tarda. Les imatges i avisos difosos per les fonts oficials no deixen lloc a dubtes: la jornada ha estat especialment complicada per a milers de persones al volant.

Una tarda marcada per incidents i retencions

A mesura que avançava la tarda, diferents accidents en diverses vies clau han anat alterant el ritme habitual de la circulació, generant importants retencions en diferents punts del territori. Segons la informació recollida i contrastada a través de les actualitzacions en temps real de Trànsit, els incidents no només han afectat el trànsit local, sinó que han tingut un impacte directe en els principals accessos i sortides de grans ciutats i àrees metropolitanes.

El primer gran incident s'ha produït en una de les autopistes més transitades del país, l'AP-7, a l'altura d'Avinyonet del Penedès. La situació s'ha agreujat quan, arran d'una col·lisió múltiple, només quedava obert un carril en direcció sud, generant cues que van arribar a assolir fins a 3,5 quilòmetres de lentitud.

| @mossos

Durant més d'una hora, la mobilitat ha estat molt condicionada i s'ha recomanat evitar la zona sempre que fos possible. No obstant això, el treball coordinat dels serveis d'emergència i de retirada de vehicles han permès que, sobre les 17 hores, la normalitat es restablís, reobrint-se finalment tots els carrils i recuperant la fluïdesa habitual.

Problemes persistents a la C-58 i la B-20

A diferència del que ha passat a l'autopista principal, altres dues vies continuen a aquesta hora de la tarda presentant serioses dificultats per als conductors. En un dels corredors més utilitzats per a la connexió entre el Vallès i l'àrea metropolitana, la C-58, una col·lisió entre diversos vehicles a Sant Quirze del Vallès ha obligat al tancament de carrils, primer de forma total i posteriorment deixant només un obert en sentit nord. Les conseqüències no han trigat a fer-se notar: s'han format retencions de fins a dos quilòmetres, dificultant la circulació tant per a aquells que es desplaçaven per motius laborals com per a aquells que iniciaven el retorn a casa.

La situació es repeteix en una altra de les grans rondes d'accés a Barcelona, la B-20, on un accident a Cornellà de Llobregat, ha reduït la circulació a un únic carril en direcció a Tarragona. Aquesta incidència, confirmada per les càmeres de Trànsit i els reportes oficials, ha provocat ràpidament cues de dos quilòmetres i una important ralentització de la circulació. El fet que els accidents hagin coincidit en franges horàries similars ha agreujat encara més la sensació de col·lapse en determinats punts estratègics de la xarxa viària catalana.

El cúmul d'incidències registrat aquesta tarda posa de manifest la importància de comptar amb informació actualitzada abans d'iniciar qualsevol desplaçament. Els avisos i actualitzacions constants de Trànsit han estat fonamentals perquè molts conductors poguessin buscar rutes alternatives i evitar quedar atrapats en les retencions més importants. A més, aquests episodis recorden la necessitat d'extremar la precaució al volant, especialment en dies i horaris de màxima afluència.