Accident brutal d’un camió cisterna en un polígon industrial

No cada dia els serveis d'emergència han de desplegar un dispositiu important per un succés que amenaça d'alterar el funcionament habitual d'una zona industrial i la seguretat de desenes de persones. Tanmateix, de vegades la rutina es veu interrompuda per fets inesperats que posen a prova l'eficàcia i rapidesa de resposta dels equips d'intervenció.

Un d'aquests episodis ha tingut lloc recentment, convertint-se en el centre d'atenció pel tipus de vehicle implicat i el risc afegit de la càrrega transportada.

L'incident: Un camió cisterna bolca a Tarragona

El migdia del 24 de juny de 2025 es va veure marcat per un greu accident al polígon Riu Clar, a Tarragona. Un camió cisterna carregat amb oli alimentari va patir una bolcada per causes que, fins ara, continuen sota investigació. Segons van informar els Bombers de la Generalitat a través del seu perfil oficial a les xarxes socials, l'accident es va produir al voltant de les 13:35 hores, generant una mobilització immediata d'efectius tant de bombers com de serveis sanitaris.

En el moment de l'incident, els bombers es van centrar a localitzar i contenir qualsevol fuita tant del dipòsit de combustible del camió com de la pròpia cisterna. La preocupació principal residia a evitar que el producte alimentari vessat s'estengués fora de l'àrea controlada, ja que aquest tipus de substàncies, tot i que no són perilloses per a la salut humana de manera directa, sí que poden provocar riscos ambientals i complicacions en la circulació.

Per això, els equips d'intervenció van utilitzar sepiolita, un material absorbent especialment emprat en casos d'abocaments industrials, aconseguint limitar l'extensió de l'oli sobre l'asfalt.

Intervenció i assistència: coordinació i rapidesa

La imatge difosa pels Bombers, que acompanyava la informació oficial, mostra el camió completament bolcat sobre un dels seus laterals, bloquejant parcialment la via d'accés al polígon industrial. Diverses dotacions de bombers, juntament amb vehicles de suport, van participar en les tasques de contenció i seguretat.

A més, el conductor del camió, que va poder sortir del vehicle després de l'impacte, va ser atès in situ per l'equip sanitari del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), sense que s'hagin reportat ferides de gravetat en el primer informe oficial.

L'actuació, tot i que ràpida i efectiva, no va estar exempta de dificultat. La naturalesa del producte transportat —oli alimentari a granel— implica riscos afegits no només per la viscositat del líquid i la seva capacitat d'estendre's sobre la calçada, sinó també pel perill de lliscament que genera en altres vehicles.

De fet, en situacions similars s'han registrat accidents secundaris, ja que l'oli vessat pot provocar que l'asfalt es converteixi en una autèntica trampa per a la circulació. Afortunadament, en aquesta ocasió, la ràpida senyalització i el tall parcial de la via van evitar mals majors.

El risc dels accidents amb camions cisterna

No és la primera vegada que un succés d'aquestes característiques posa en alerta els equips d'emergència de Tarragona i rodalia. Els camions cisterna, especialment aquells que transporten líquids industrials o productes alimentaris a gran escala, representen un desafiament específic en cas de sinistre. La gestió d'abocaments i el control de fuites requereixen procediments especialitzats i, en alguns casos, la intervenció d'equips equipats per a la manipulació de substàncies perilloses o contaminants.

En aquest sentit, els Bombers han recordat la importància de la formació i els protocols d'actuació per minimitzar els danys tant a nivell mediambiental com d'infraestructures. L'ús de sepiolita és només una de les eines a disposició dels equips per controlar aquest tipus d'incidents. A més, la col·laboració amb serveis mèdics i de trànsit resulta fonamental per garantir la seguretat de l'entorn, evitar l'accés no autoritzat a la zona i restablir la normalitat tan aviat com sigui possible.