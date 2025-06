Tragèdia mortal a Sant Joan: Mor un jove de 25 anys per una caiguda accidental

Les nits festives solen estar carregades d'alegria, promeses de records inesborrables i, sovint, una certa sensació d'invulnerabilitat entre qui les gaudeix. Tanmateix, de vegades, un gir inesperat transforma la festa en un episodi dramàtic que marca per sempre qui ho presencia. Així va passar durant la passada celebració d'una de les nits més emblemàtiques del calendari.

Els fets: un jove perd la vida a la Seu Vella de Lleida

El succés va tenir lloc la matinada del 24 de juny, al bell mig de la ciutat de Lleida, durant la tradicional revetlla de Sant Joan. Un jove de 25 anys, que participava juntament amb els seus amics en la celebració a la zona monumental de la Seu Vella, va patir una caiguda mortal des de la muralla, concretament a la zona del Baluard de la Reina.

Segons han informat els Mossos d'Esquadra, l'accident va passar poc abans de la una de la matinada, moment en què els serveis d'emergència van rebre l'avís.

| ACN

En arribar, els equips sanitaris van trobar el jove encara amb vida però en estat crític a causa de la gravetat de les ferides sofertes en la caiguda. Malgrat els esforços de reanimació al lloc dels fets, la víctima va ser traslladada amb urgència a l'Hospital Arnau de Vilanova, on, malauradament, va morir durant el trajecte. El succés ha commocionat la comunitat local, acostumada a veure la Seu Vella com un espai de cultura i trobada, no pas com a escenari d'un desenllaç tan tràgic.

Investigació policial i primers indicis

Les primeres investigacions dels Mossos d'Esquadra apunten a una caiguda accidental com la causa principal de la mort. Els joves presentaven clars símptomes d'embriaguesa, segons l'informe policial preliminar.

Aquesta circumstància podria haver incrementat el risc d'accident en una zona com la muralla de la Seu Vella, on l'alçada i la manca de mesures de protecció en certs punts poden suposar un perill afegit, especialment en situacions festives en què sovint es relaxen les precaucions.

| ACN

La policia catalana ha obert una investigació per esclarir completament els fets i descartar altres possibles causes. De moment, no es treballa amb hipòtesis diferents a l'accidentalitat, però s'analitzaran en detall les condicions de seguretat del lloc i l'estat de les baranes i accessos a la zona del Baluard de la Reina, un punt elevat que ofereix una de les millors vistes de la ciutat, però que també pot ser especialment perillós de nit.

El context: Sant Joan, una nit marcada pel risc

La revetlla de Sant Joan és una de les festes més celebrades a Catalunya, especialment entre els joves, que acostumen a reunir-se en espais públics i emblemàtics per compartir la nit més curta de l'any.

El consum d'alcohol, els focs artificials i l'eufòria general fan d'aquesta jornada una de les més vigilades per les autoritats. No és la primera vegada que una celebració d'aquestes característiques acaba amb un desenllaç fatal: cada any, els serveis d'emergències catalans reforcen els seus dispositius per atendre accidents relacionats amb caigudes, cremades i altres incidents.

Lleida, amb la seva Seu Vella com a símbol patrimonial i punt de trobada habitual, torna a veure's embolicada en una tragèdia que reobre el debat sobre la seguretat en espais històrics i la conscienciació dels més joves en nits de festa. Cal recordar que el monument, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, és un reclam turístic però també un espai que requereix una atenció especial pel que fa a la prevenció d'accidents, sobretot durant esdeveniments massius.