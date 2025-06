Un incendi obliga a tallar una línia de Rodalies

Hi ha dies en què la rutina diària es veu sacsejada per imprevistos que afecten milers de persones, i avui ha estat un d'aquests dies. Sense avís previ, el funcionament d'una de les línies més utilitzades de la xarxa ferroviària catalana s'ha vist alterat de manera abrupta, provocant nerviosisme i complicacions entre els usuaris que depenen del servei per als seus desplaçaments habituals.

L'alerta ha saltat a mig matí, generant incertesa i obligant a buscar alternatives de transport en qüestió de minuts. Mentre molts viatgers consultaven els seus telèfons a la recerca d'explicacions, les autoritats de Protecció Civil activaven de seguida els protocols necessaris per informar i actuar davant la incidència.

Interrupció de la circulació a la R4 entre Sant Sadurní d’Anoia i Martorell

La situació s'ha produït a la línia R4 de Rodalies, concretament al tram que uneix Sant Sadurní d’Anoia amb Martorell. Segons la informació difosa per Protecció Civil a través dels seus canals oficials, la circulació ferroviària ha quedat interrompuda completament a causa d'un incendi de vegetació molt proper a les vies.

| ACN

Aquest incendi, detectat a primera hora de la tarda, ha obligat a tallar el pas de trens per garantir la seguretat tant dels passatgers com del mateix personal de Renfe i els equips d'emergència desplaçats a la zona.

L'activació de la prealerta FERROCAT —protocol específic per a incidents rellevants a la xarxa ferroviària catalana— evidencia la gravetat de la situació i la rapidesa amb què s'ha actuat per evitar possibles riscos majors. No és la primera vegada que un incendi a les immediacions de les vies genera problemes en la circulació de Rodalies, especialment en èpoques de temperatures altes on el risc de focs forestals es multiplica.

L'impacte sobre els viatgers i la gestió de l'emergència

Les conseqüències de la interrupció han estat immediates per als usuaris de la línia R4, una de les més transitades entre l'interior i l'àrea metropolitana de Barcelona. Desenes de trens han quedat aturats, obligant els passatgers a modificar els seus plans sobre la marxa o esperar durant llargs minuts a l'arribada d'informació actualitzada sobre la represa del servei.

Els serveis d'emergència han prioritzat l'extinció de l'incendi de vegetació i la comprovació de l'estat de les infraestructures ferroviàries abans de permetre qualsevol tipus de circulació.

Des de Protecció Civil s'ha instat la ciutadania a seguir els canals oficials per mantenir-se informada i evitar desplaçaments innecessaris per la zona afectada. Paral·lelament, Renfe i Adif han habilitat serveis alternatius i canals d'atenció a l'usuari per minimitzar l'impacte sobre els viatgers i intentar oferir solucions mentre es restableix la normalitat a la línia.

Incendis i xarxa ferroviària: un problema recurrent

El succés d'avui posa de relleu un cop més la vulnerabilitat de la xarxa ferroviària davant els incendis de vegetació, especialment en trams on les vies discorren a prop de zones forestals.

| ACN, Dean Drobot, Abdur Razzak

Durant els mesos d'estiu i en situacions de calor extrema, les autoritats ferroviàries i de protecció civil incrementen la vigilància i reforcen els protocols de prevenció davant el risc de focs que poden afectar la infraestructura i, per extensió, el transport públic.

La història recent de Rodalies de Catalunya inclou diversos episodis similars en què incendis a les proximitats han provocat interrupcions, retards i situacions de risc. Aquest tipus d'incidents no només genera incomoditat als viatgers, sinó que també obliga a destinar recursos d'emergència i posa a prova la capacitat de resposta dels equips que gestionen la seguretat ferroviària a Catalunya.