En mort cerebral un noi de 17 anys després de caure des de sis metres

per Iker Silvosa

Les celebracions entre amics, especialment quan es tracta d’aniversaris juvenils, solen estar marcades per l’alegria i la despreocupació pròpies de l’adolescència. Tanmateix, de vegades, una combinació de descuits i mala sort pot convertir una nit festiva en un autèntic drama, marcant per sempre la vida dels presents.

Durant la matinada d’aquest diumenge 20 de juliol, un succés ha sacsejat la localitat de Mura, situada a la comarca del Bages, i ha posat en relleu la fragilitat que pot acompanyar moments aparentment inofensius. Un jove de 17 anys ha patit un accident d’extrema gravetat en precipitar-se des d’una alçada de sis metres a la casa rural Cal Vidal de Mura, un allotjament habitual per a grups i celebracions a la zona.

Segons la informació facilitada per la periodista Anna Punsí, l’accident va tenir lloc quan el menor va intentar recuperar una peça de roba que, durant la celebració d’un aniversari, havia caigut sobre una claraboia de la casa rural. En aquell intent per arribar a la peça, el jove va perdre l’equilibri i va caure al buit, patint un fort impacte.

| TusCasasRurales.com

Aquesta era la primera teoria sobre el fatídic accident. Tanmateix, fa pocs minuts, aquesta mateixa periodista ha rectificat la versió i ara assegura que, segons li han confirmat fonts properes als fets, el jove ha intentat saltar a través d’una finestra cap a la teulada de l’edifici de la casa veïna; i és aquí quan s’hauria produït la fatídica caiguda.

Intervenció ràpida dels serveis d’emergència

Després de la caiguda, els amics del jove van avisar immediatament el servei d’emergències mèdiques, que va acudir amb rapidesa al lloc de l’accident. El menor va ser estabilitzat i traslladat d’urgència a l’hospital Mútua de Terrassa, on roman ingressat en estat crític i en situació de mort cerebral, segons l’últim informe mèdic conegut a primera hora del matí.

Les primeres valoracions apunten que el sinistre va ser accidental, sense que, de moment, existeixin indicis d’imprudència greu per part de terceres persones. Tanmateix, els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per aclarir les circumstàncies exactes del succés i determinar si hi va haver alguna negligència a l’entorn o a les instal·lacions de l’establiment.

La casa rural Cal Vidal de Mura, escenari habitual d’esdeveniments

Cal Vidal de Mura és una casa rural amb anys d’història a la comarca del Bages, reconeguda per la seva arquitectura tradicional i el seu entorn natural privilegiat. Habitualment acull famílies, grups d’amics i celebracions de tota mena. L’accident ha generat consternació entre els veïns de Mura i el sector turístic local, que insisteixen en la importància d’extremar les mesures de seguretat en aquest tipus d’allotjaments, especialment quan s’hi allotgen menors o se celebren festes.

No és la primera vegada que un accident domèstic o en una casa rural acaba en tragèdia a Catalunya, tot i que el que ha passat a Cal Vidal de Mura resulta especialment dur per la joventut de la víctima i la banalitat del motiu que va provocar la caiguda: intentar recuperar una simple peça de roba.