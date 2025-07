Xoquen una furgoneta i un camió a l'A-92: Un mort i un ferit

per Mireia Puig

Un greu accident entre dos vehicles ha tornat a posar sobre la taula la problemàtica sobre seguretat viària en una de les autopistes més transitades del sud d'Espanya. Les autoritats treballen ara per esclarir tots els detalls del xoc que ha deixat un trist balanç de víctimes i ferits.

Una col·lisió mortal en plena matinada

Els fets van tenir lloc la matinada d'aquest divendres, quan una furgoneta conduïda per un home de 47 anys va col·lidir violentament amb un camió conduït per un altre home, aquest últim de 56 anys. El sinistre va ocórrer al voltant de les 02:30 hores, generant gran alarma entre els conductors que transitaven la zona en aquell moment.

La col·lisió va tenir lloc concretament a l'AP-92, a l'altura del quilòmetre 217, a la sortida cap a Trasmulas, sentit Granada. La proximitat amb la localitat granadina de Pinos Puente va provocar que les trucades als serveis d'emergència es multipliquessin ràpidament, alertant sobre la magnitud de l'accident i la presència de possibles víctimes atrapades entre les restes dels dos vehicles.

| Freepik

Mobilització immediata dels serveis d'emergència

Després de rebre les primeres trucades, el servei d'emergències del 112 va posar en marxa un ampli dispositiu amb efectius del Centre d'Emergències Sanitàries 061, Guàrdia Civil de Trànsit i Bombers, la missió prioritària dels quals va ser rescatar els conductors atrapats a l'interior dels vehicles implicats.

Durant les tasques de rescat es va confirmar el pitjor escenari possible: el conductor de la furgoneta, l'home de 47 anys, havia mort pràcticament a l'acte a causa del fort impacte. Per la seva banda, el camioner va resultar ferit, tot i que afortunadament el seu estat no sembla revestir gravetat extrema.

L'home ferit va ser traslladat immediatament pels serveis sanitaris a l'Hospital de Neurotraumatologia i Rehabilitació del Virgen de las Nieves de Granada, on roman sota vigilància mèdica i rebent atenció especialitzada.

| Europa Press

Conseqüències i restabliment del trànsit

La gravetat de l'accident va obligar a tancar completament un dels carrils de la via durant diverses hores, cosa que va generar complicacions en la circulació durant el matí. Després de la retirada dels vehicles sinistrats i la neteja de les restes de l'accident, les autoritats han confirmat que el trànsit ha pogut ser restablert amb normalitat.

Des dels serveis d'emergències s'insisteix en la importància d'extremar la precaució al volant, especialment en horaris nocturns o de matinada, quan la visibilitat i els reflexos poden veure's afectats. En el que portem d'any, diversos accidents similars han tingut lloc en aquesta autopista, cosa que porta a considerar possibles accions específiques per reforçar la seguretat i evitar noves tragèdies com la que ha costat la vida a un home i ha deixat ferit un altre en aquest trist accident a l'AP-92.