Un accident a l'A-2 genera importants problemes de circulació

L'inici de la jornada ha portat amb si una d'aquelles situacions que cap conductor desitja trobar quan es posa al volant. La calma habitual d'una via clau s'ha vist alterada per un imprevist que, en pocs minuts, ha complicat els plans de centenars de persones.

Les primeres hores del matí s'han tenyit d'incertesa per a qui transitava en direcció a una de les ciutats més importants de l'àrea metropolitana, amb una retenció creixent que es feia visible fins i tot a quilòmetres de distància.

Un accident paralitza la mobilitat en una de les artèries principals

A mig matí de divendres 6 de juny de 2025, la Direcció General de Trànsit ha informat d'un accident a l'autovia A-2, concretament en sentit Barcelona, a l'altura de Cornellà de Llobregat.

Aquest incident ha obligat a tallar un dels carrils, generant un important coll d'ampolla en un dels accessos més transitats de la capital catalana. Segons dades publicades per Trànsit als seus canals oficials, el succés ha provocat fins a 3,5 quilòmetres de circulació lenta, amb llargues cues de vehicles a l'espera de poder continuar el seu trajecte.

Les imatges difoses mostren una columna de cotxes i camions avançant amb dificultat, mentre els panells informatius avisen del perill i recomanen precaució a tots els conductors. El sinistre, registrat al voltant de les 10:50 del matí, ha coincidit amb un moment de gran densitat de trànsit, amplificant l'efecte de les retencions i la sensació de col·lapse a la zona.

Impacte en la mobilitat i antecedents recents

No és la primera vegada que un accident a l'A-2, una de les vies estratègiques per a la connexió entre l'àrea metropolitana de Barcelona i altres comarques, genera importants problemes de circulació. Aquest tipus d'incidents solen desencadenar efectes en cadena, afectant altres carreteres secundàries i dificultant l'arribada als destins habituals, especialment en jornades laborals o vigílies de cap de setmana.

Les autoritats, en aquests casos, solen desplegar protocols d'emergència per agilitzar la retirada dels vehicles implicats i minimitzar l'impacte sobre la mobilitat.

En aquest divendres, la situació ha obligat la majoria de conductors a armar-se de paciència, ja que la retenció superava àmpliament els tres quilòmetres. L'ús de les xarxes socials per part d'organismes oficials, com el perfil de Trànsit, s'ha consolidat com a eina clau per informar en temps real, permetent que els usuaris cerquin rutes alternatives i ajustin els seus plans davant els imprevistos.

De fet, aquest tipus d'avisos ha demostrat la seva eficàcia en episodis similars ocorreguts durant els darrers mesos, en què la ràpida difusió de la informació ha estat fonamental per evitar un col·lapse total.