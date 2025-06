Caos a la B-23 per l'avaria d'un vehicle

En les primeres hores del matí, la rutina diària de nombrosos conductors s'ha vist alterada per un incident inesperat que ha complicat significativament la mobilitat en un dels principals accessos a la capital catalana.

El que semblava una jornada normal per a aquells que iniciaven el seu desplaçament aviat s'ha transformat en un autèntic repte, marcat per la paciència i el desconcert propis dels dies amb retencions excepcionals.

Un inici de divendres marcat per la congestió

La situació s'ha desencadenat durant avui, divendres 6 de juny de 2025, just quan el trànsit començava a intensificar-se als accessos metropolitans. Segons la informació difosa pel Servei Català de Trànsit a través dels seus canals oficials, una avaria sobtada ha obligat a tallar un dels carrils de la B-23 en direcció a Barcelona, concretament a les immediacions de Sant Joan Despí.

| ACN

Les imatges facilitades per les càmeres de trànsit mostren una llarga filera de vehicles obligats a circular a pas lent, mentre operaris de manteniment i serveis d'emergència treballen a la zona per restablir la normalitat tan aviat com sigui possible.

A les 9 del matí, el panell informatiu de la carretera ja reflectia una notable acumulació de vehicles, coincidint amb el pic de mobilitat habitual dels dies laborables. L'avaria, que afecta un dels punts estratègics del cinturó metropolità, ha provocat retencions d'almenys dos quilòmetres, segons estimacions del mateix Trànsit, generant molèsties a centenars de conductors que s'han vist atrapats a la via.

L'impacte d'una sola avaria en la mobilitat

No és la primera vegada que un incident similar col·lapsa els accessos a Barcelona en hores punta. La B-23 és una de les artèries clau per a aquells que es desplacen des del Baix Llobregat cap a la ciutat, i qualsevol interrupció, per mínima que sigui, sol traduir-se en llargs minuts d'espera i un efecte dominó sobre la resta de vies secundàries i alternatives.

En aquest cas, l'avaria d'un únic vehicle ha estat suficient per complicar el trànsit i forçar els conductors a buscar rutes alternatives, augmentant la pressió sobre altres carreteres de l'entorn.

| ACN

La gestió d'aquestes incidències és un dels reptes constants per a les autoritats, que s'han de coordinar en temps real per minimitzar els efectes col·laterals i evitar col·lapses més grans. Per això, des de Trànsit s'ha demanat precaució i paciència als conductors, així com seguir en tot moment les indicacions dels panells informatius i dels agents presents a la via.

Reaccions i conseqüències de les retencions

L'episodi ha generat reaccions de frustració entre els conductors, molts dels quals han compartit el seu malestar a través de xarxes socials, mostrant imatges de la llarga retenció i denunciant la manca d'alternatives reals quan es produeixen aquest tipus d'incidents. A més, el succés torna a posar sobre la taula la vulnerabilitat de les infraestructures viàries en moments de màxima demanda, especialment davant imprevistos com avaries o petits accidents.