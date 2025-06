L'incendi d'un cotxe en ple carrer afecta la vegetació propera

Un aparatós incendi ha sorprès aquesta tarda els veïns de Vilafortuny, a Cambrils (Tarragona), quan un vehicle ha cremat completament en plena via pública. El foc no només va consumir el cotxe en la seva totalitat, sinó que també va afectar una zona de vegetació propera, generant una densa columna de fum visible des de diversos punts del municipi.

Alarma a la zona: l'avís es va rebre a les 16:16

L'avís als Bombers de la Generalitat es va rebre a les 16:16 hores, quan diversos testimonis van alertar de l'incendi d'un cotxe en ple carrer. En qüestió de minuts, una dotació de bombers es va desplaçar fins al lloc dels fets per controlar i extingir les flames, que amenaçaven d'ampliar-se a la vegetació adjacent.

Segons el comunicat oficial emès pels Bombers a través del seu compte de X (antic Twitter), el foc va destruir completament el vehicle. Tot i que no es van reportar persones ferides, l'incendi sí que va aconseguir afectar una zona enjardinada, concretament una zona de vegetació propera al cotxe.

| @bomberscat, XCatalunya

Ràpida intervenció per evitar danys majors

La dotació que va treballar al lloc va aconseguir extingir el foc en pocs minuts, evitant que les flames arribessin a propietats properes o s'estenguessin per l'àrea verda. La situació es va considerar controlada poc després de l'arribada dels efectius, gràcies a la intervenció directa i eficaç.

L'incident, malgrat la seva aparatositat, no ha deixat víctimes ni ferits. Tampoc ha afectat altres vehicles estacionats ni ha provocat danys en habitatges o mobiliari urbà. La rapidesa en l'actuació dels serveis d'emergència va ser clau per contenir el foc i protegir la ciutadania.

| @bomberscat, XCatalunya

Què va causar l'incendi? Les causes encara s'investiguen

Per ara, es desconeixen les causes exactes que van provocar l'incendi del vehicle. Tot i que no es descarta una possible avaria mecànica, el cas ha estat posat en coneixement dels cossos de seguretat per investigar l'origen del foc i descartar qualsevol altra hipòtesi.

Aquest tipus d'incendis, tot i que poc freqüents, no són inaudits durant els mesos càlids. Les altes temperatures, combinades amb avaries elèctriques o mecàniques, poden generar situacions d'aquest tipus en qüestió de segons. La situació, a més, s'agreuja quan el cotxe es troba estacionat a prop de zones amb vegetació seca o poc mantinguda.

La vegetació urbana, un risc silenciós

Aquest incident torna a posar el focus en la necessitat d'un bon manteniment de la vegetació urbana, sobretot en èpoques amb risc elevat d'incendi. L'acumulació de branques seques, fulles o tanques poc cuidades pot facilitar que un foc accidental esdevingui un perill més gran.

L'Ajuntament de Cambrils ja ha estat informat de l'incident i s'espera que revisi la zona afectada per prendre mesures de prevenció i neteja, evitant així futurs ensurts.

Un ensurt que podria haver estat pitjor

Tot i que l'incendi del vehicle a Vilafortuny no va deixar ferits ni danys greus, sí que va generar preocupació al veïnat i va posar en risc la vegetació propera. La ràpida intervenció dels Bombers va evitar que el foc s'estengués, però l'episodi recorda que, en qüestió de segons, una situació comuna pot derivar en un risc important per a les persones i l'entorn.

Per ara, s'espera el resultat de les investigacions per determinar què va provocar l'incendi. Mentrestant, les autoritats insisteixen en la importància de mantenir els vehicles en bon estat i extremar la precaució en entorns urbans amb vegetació exposada.