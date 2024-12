8 unitats del SEM intervenen en incendi en un centre de formació: Diversos ferits

El foc és cruel, imprevisible i pot arrasar qualsevol lloc en qüestió de minuts. Ningú no està exempt dels seus perills, especialment en llocs on la vulnerabilitat dels ocupants se suma a les dificultats per evacuar a temps. Així ho ha demostrat un incendi ocorregut en un centre de formació i treball per a persones amb discapacitat a Cerdanyola del Vallès. L'incident, que va mobilitzar 11 dotacions dels Bombers de la Generalitat i 9 unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), va deixar un saldo de 14 persones afectades, dues en estat greu.

L'avís de l'incendi ha arribat cap a les 20.26 hores, segons han confirmat els Bombers de la Generalitat. El foc es va originar en una habitació de la primera planta de l'edifici, tot i que el fum va afectar ràpidament tota l'estructura. Les flames van consumir completament l'estada, cosa que va obligar a una intervenció ràpida i coordinada de les unitats d'emergència. L'incendi va ser controlat i extingit en menys de 20 minuts, però va deixar al seu pas una escena preocupant.

Les dues persones en estat greu van ser localitzades al passadís, afectades per inhalació de fum i cremades. Totes dues van ser traslladades immediatament a l'Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí. A més, 12 persones més van patir lesions de diversa consideració. Set van rebre l'alta al lloc, mentre que tres van ser derivades a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Una persona més va ser traslladada al Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) i un bomber va ser atès per Asepeyo després de resultar afectat durant les tasques d'extinció.

Escena tràgica

La perillositat d'un incendi en un centre de formació per a persones discapacitades rau en la complexitat d'evacuar de manera segura els seus ocupants, encara més quan alguns tenen mobilitat reduïda o requereixen assistència especial. En aquest cas, la intervenció ràpida dels serveis d'emergència va evitar un desenllaç encara més tràgic. Segons els Bombers, a més d'apagar les flames, es van fer tasques de ventilació i avaluació estructural per garantir la seguretat de l'edifici.

El Sistema d'Emergències Mèdiques va desplegar 7 unitats terrestres i un equip conjunt amb els Bombers, mostrant una vegada més la importància de la coordinació en incidents d'aquesta magnitud. Els professionals sanitaris van actuar amb rapidesa i van prioritzar l'atenció als ferits més greus i van assegurar que tots els afectats rebessin l'assistència necessària.

Els incendis en edificis d'ús públic o comunitari no són inusuals, però cada cop que succeeixen deixen una lliçó clara: la necessitat d'invertir en seguretat, sistemes de detecció primerenca i plans d'evacuació eficients.