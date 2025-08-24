Interrompuda una línia de Rodalies per una avaria: Ja va passar ahir

La paciència dels usuaris del transport públic s'ha vist novament posada a prova. Una avaria tècnica ha provocat un greu contratemps en una de les artèries ferroviàries més concorregudes. L'incident es va produir durant el matí de diumenge, generant un profund malestar entre els viatgers. Aquesta situació repeteix els problemes que ja es van viure durant la jornada anterior.
La sensació d'indefensió creix entre qui depèn diàriament d'aquest servei essencial per als seus desplaçaments. El caos i la desinformació inicial es van apoderar de les estacions afectades.
La jornada dominical es va complicar per a milers de persones que planejaven utilitzar la xarxa de Rodalies. La circulació de trens va quedar completament interrompuda en un tram clau de la infraestructura ferroviària. Concretament, la incidència va afectar la línia R3 de Rodalies de Catalunya, una de les més utilitzades. El servei es va aturar entre les estacions de Parets del Vallès i Granollers Centre.
Aquesta avaria va obligar Renfe a prendre mesures urgents per gestionar la crisi de mobilitat. L'operadora va cancel·lar totes les expedicions que tenien el seu origen a l'estació de L'Hospitalet de Llobregat.
Un cap de setmana negre per als viatgers de la R3
Els problemes per als usuaris d'aquesta línia no van començar diumenge vint-i-quatre d'agost. La jornada de dissabte ja va estar marcada per una sèrie d'incidències greus. El servei va patir una interrupció inicial que afectava el tram entre Montcada Bifurcació i La Garriga. Tanmateix, la situació va empitjorar progressivament al llarg del dia.
La interrupció del servei es va acabar ampliant de manera considerable per als passatgers. Finalment, el tram afectat es va estendre des de L'Hospitalet de Llobregat fins a Les Franqueses del Vallès. Aquesta concatenació d'avaries ha convertit el cap de setmana en una autèntica odissea.
Per mitigar l'impacte de l'avaria de diumenge, Renfe ha intentat oferir algunes alternatives. Es va informar els viatgers que podien utilitzar l'estació de Granollers Centre. Des d'allà, és possible enllaçar amb la línia R2 Nord per continuar el trajecte cap a Barcelona. Addicionalment, la companyia ferroviària va anunciar l'establiment d'un transport alternatiu per carretera.
Aquest servei d'autobusos vol cobrir el tram que ha quedat sense servei de trens. Malgrat aquestes mesures, les queixes per la manca d'informació i les llargues esperes han estat constants.
Els problemes endèmics d'una línia vital
La línia R3 és una infraestructura fonamental per a la vertebració del territori català. Connecta la comarca d'Osona i el Ripollès amb l'àrea metropolitana de Barcelona. Milers de ciutadans la utilitzen diàriament per anar als seus llocs de treball o centres d'estudi. Per això, les avaries recurrents en aquesta línia generen un perjudici econòmic i social molt significatiu. Experts i sindicats fa anys que denuncien la manca d'inversió crònica a la xarxa de Rodalies. La infraestructura, en molts dels seus trams, es considera obsoleta i necessita una modernització urgent.
Aquest nou episodi posa en relleu la fragilitat del sistema ferroviari de Rodalies. La responsabilitat del manteniment de les vies i la catenària recau sobre Adif. Per la seva banda, Renfe és l'operadora encarregada de la circulació dels trens.
Aquesta dualitat de gestors sovint complica la resolució dels problemes de fons. Mentrestant, els viatgers són els principals perjudicats per una situació que sembla no tenir fi. La confiança en el transport públic es ressent greument amb cada nova incidència. El debat sobre la necessitat d'un pla de xoc integral torna a estar sobre la taula. La ciutadania exigeix solucions definitives per garantir un servei fiable i de qualitat.