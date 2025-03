Caos a l'AP-7 per la pluja: Diverses afectacions

Les condicions meteorològiques adverses han tornat a complicar el trànsit en una de les principals vies ràpides catalanes. La combinació de pluja constant i un accident ha provocat una situació especialment complicada per a centenars de conductors que circulaven en ambdues direccions en aquesta concorreguda autopista.

Pluges intenses i un accident compliquen la circulació

Aquest diumenge al matí, la circulació per l'AP-7 s'ha convertit en un autèntic desafiament per a molts conductors. Segons fonts oficials, la causa principal ha estat un accident ocorregut en direcció sud, la qual cosa ha obligat els vehicles implicats a aturar-se al voral mentre esperaven assistència dels serveis d'emergència.

Les primeres informacions indiquen que el sinistre no ha causat víctimes greus, però la presència de vehicles accidentats al voral ha provocat una reducció significativa de la velocitat i ha generat retencions importants en el trànsit rodat.

| Canva

La intensa pluja que cau sobre la zona no ha fet sinó empitjorar les condicions de visibilitat i adherència a la carretera, dificultant encara més les tasques d'emergència i assistència.

Retencions de fins a dos quilòmetres

Mentre els equips de rescat treballaven al lloc de l'accident, la situació en sentit nord es complicava notablement.

Segons dades oficials proporcionades per Trànsit, s'han arribat a formar cues de vehicles que van assolir una longitud de fins a dos quilòmetres, degut principalment a l'efecte curiós dels conductors i la reducció lògica de la velocitat davant les males condicions del temps i la presència de vehicles d'emergència al lloc.

Encara que aquestes retencions no són inusuals en dies de pluja intensa, les autoritats recomanen evitar la zona sempre que sigui possible. A més, han reforçat el missatge de prevenció sol·licitant màxima prudència al volant durant tot el cap de setmana, especialment en carreteres d'alta velocitat com l'AP-7, freqüentment utilitzades per a llargs desplaçaments.

| ACN

Un problema recurrent en dies de pluja

Aquest episodi no és aïllat. Cada vegada que les precipitacions s'intensifiquen a Catalunya, autopistes com l'AP-7 es converteixen en focus d'incidents i retencions. Segons estadístiques oficials, en els dies de pluja intensa, la probabilitat de patir accidents s'incrementa significativament, principalment per la reducció de visibilitat i la pèrdua d'adherència dels vehicles sobre l'asfalt mullat.

L'AP-7, especialment en el seu pas per zones urbanes o semiurbanes, presenta sovint punts crítics on els accidents són més habituals. Trànsit i les autoritats locals han realitzat diverses campanyes de conscienciació en els últims anys, instant els conductors a extremar les precaucions, revisar periòdicament els seus pneumàtics i evitar distraccions al volant, recomanacions que prenen especial rellevància en condicions adverses.