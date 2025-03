Intenten okupar un habitatge, no els hi surt bé i destrossen un centre cívic

Un intent d'ocupació al barri de Font de la Pólvora de Girona ha derivat en disturbis aquesta nit, i un grup ha cremat contenidors, a més d'assaltar i causar destrosses al centre cívic Onyar. L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, i el director territorial d'Interior, Eduard Adrobau, han explicat que es van arribar a congregar unes cinquanta persones i que els disturbis van durar unes tres hores, fins que van arribar reforços d'ordre públic dels Mossos d'Esquadra.

Els vàndals van trencar vidres i van destrossar l'interior del centre cívic. Tant l'Ajuntament com Interior afirmen que els fets "no quedaran impunes" i mantenen un dispositiu policial de reforç per garantir "la calma i la tranquil·litat" al barri. A més, han convocat una junta de seguretat per al dijous.

Un fracàs en un intent d'okupació

Segons han informat l'alcalde i el director territorial d'Interior, l'origen dels disturbis va ser l'intent fallit d'ocupació d'un pis que havia estat desallotjat al barri de Font de la Pólvora. Arran d'això, un grup de persones es va concentrar al barri i van arribar a ser "una cinquantena o seixantena".

Els serveis d'emergències van rebre el primer avís per crema de contenidors cap a les onze de la nit. Al lloc es van desplaçar efectius de la Policia Municipal, els Mossos d'Esquadra i els Bombers. Segons informen els Mossos, el grup va llançar objectes contra la policia i l'assalt al centre cívic Onyar va tenir lloc al voltant de la mitjanit.

| ACN

Els Mossos d'Esquadra van enviar efectius d'ordre públic de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) de Girona i de la Brigada Mòbil (Brimo), que van aconseguir dissoldre el grup i van donar per finalitzada la intervenció cap a les tres de la matinada.

"Anirem fins al final amb la investigació perquè un assalt a un equipament públic ens sembla un fet molt, molt greu", ha afirmat l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, que aquest diumenge s'ha desplaçat fins al centre cívic per comprovar l'abast dels danys. En la mateixa línia, el director dels serveis territorials d'Interior, Eduard Adrobau, ha remarcat que s'ha acordat mantenir presència policial per garantir "la tranquil·litat i la calma" al barri.

"Els disturbis van començar al carrer i es van allargar unes tres hores, fins que vam tenir prou força com a Mossos per poder entrar amb seguretat i pacificar el barri", ha concretat Adrobau, qui subratlla que els fets "no quedaran impunes": "És un assalt a un edifici públic i tindrem prou indicis per identificar les persones que els hagin pogut causar".

Una imatge molt preocupant

La imatge al centre cívic, ubicat entre els barris de Font de la Pólvora i Vila-roja, és de vidres trencats, despatxos regirats i portes forçades. També hi ha rastres de contenidors cremats als carrers propers. Salellas ha detallat que els assaltants es van emportar part dels diners que hi havia dins de l'edifici.

| ACN

"És un fet que condemnem enèrgicament. El centre cívic és un espai comunitari, un espai públic que dona servei als habitants de tot Girona Est i, per tant, són fets que no es poden permetre", ha afegit l'alcalde, que confia que la investigació oberta permetrà identificar els autors i posar-los a disposició de la justícia. L'Ajuntament ha anunciat que es personarà com a acusació contra els autors de les destrosses.

Aquest diumenge, la policia científica ha recollit indicis i vestigis al centre cívic, i els investigadors també recopilaran imatges de les càmeres de videovigilància per identificar els assaltants.

L'alcalde ha parlat aquest matí amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, i han acordat convocar una junta local de seguretat per al dijous, amb l'objectiu d'avaluar la situació i "prendre les decisions necessàries al respecte".

L'Ajuntament ha suspès durant tota la setmana les activitats i l'atenció al públic al centre cívic, mentre es fa el recompte de danys i es duen a terme les tasques de reparació. La previsió és que romangui tancat fins al 30 de març.