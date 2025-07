6 dotacions de bombers intervenen en un incendi brutal en una zona de barraques

Les sirenes han esquinçat el silenci de la matinada, un preludi sonor a la intensa batalla contra les flames que estava a punt de desfermar-se. Un incendi violent, declarat a les primeres hores del dia, ha mobilitzat un important contingent d'equips d'emergència, que han treballat a contrarellotge per contenir un foc que amenaçava de devorar-ho tot al seu pas.

L'esplendor ataronjada contra el cel encara fosc era l'únic testimoni de la magnitud del desastre que s'estava desenvolupant en un assentament de construccions precàries.

L'avís ha arribat a la centraleta d'emergències a les 05:00 hores d'aquest dissabte, 26 de juliol. L'alerta informava d'un foc virulent en una zona vulnerable, fet que ha activat immediatament un dispositiu especial. La preocupació principal era no només la ràpida propagació de les flames a causa de la naturalesa dels materials de construcció, sinó també la possibilitat que hi hagués persones a l'interior dels infrahabitatges afectats.

Un despertar entre flames a la cocapital del Vallès

El succés ha tingut lloc a la ciutat de Sabadell. Concretament, el focus de l'incendi s'ha localitzat en una àrea de barraques situada a la cruïlla de la Ronda Europa amb la carretera de Terrassa, un nus de comunicacions vital per a la cocapital vallesana. Segons ha informat el cos de Bombers de la Generalitat a través dels seus canals oficials, el foc ha calcinat una superfície aproximada de 250 metres quadrats d'aquest assentament.

Fins al lloc s'hi han desplaçat un total de sis dotacions de bombers, un desplegament que evidencia la seriositat amb què s'ha abordat l'incident des del primer moment.

Les imatges compartides pel mateix cos d'emergències són eloqüents: estructures de fusta i metall completament envoltades de flames, i una densa columna de fum visible des de diversos punts propers.

La feina dels efectius s'ha centrat en dos fronts principals: extingir les flames per evitar que s'estenguessin a altres barraques veïnes i assegurar el perímetre per garantir que no es produïssin danys personals. La intervenció, que s'ha allargat durant diverses hores, ha culminat amb el control de l'incendi, tot i que les tasques de rematada i refredament continuen per evitar que qualsevol brasa pugui revifar el foc.