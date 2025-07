5 dotacions de bombers intervenen en un incendi al costat de la BV-2005

Una densa columna de fum ha fet saltar totes les alarmes a última hora del matí d'aquest diumenge, mobilitzant els serveis d'emergència per un foc que amenaçava d'estendre's perillosament.

L'incident, que combinava el risc d'un incendi de vegetació amb el d'un d'estructural, ha requerit una intervenció ràpida i contundent per evitar que les flames campessin a plaer en una zona sensible. La preocupació inicial dels veïns i conductors que transitaven per la zona s'ha vist calmada gràcies a l'eficaç tasca dels equips d'extinció.

El succés ha tingut lloc al terme municipal de Sant Vicenç dels Horts, a la comarca del Baix Llobregat. Segons han informat els Bombers de la Generalitat a través dels seus canals oficials, l'avís es va rebre a les 11:55 hores d'aquest diumenge, 27 de juliol. El foc es va originar en una zona de vegetació composta per canyes i matolls, situada als marges de la carretera BV-2005, una via que connecta diverses localitats de la comarca i que suporta un trànsit considerable, especialment durant el cap de setmana.

| ACN

Una resposta ràpida per controlar un doble front

La complexitat del servei ha radicat en el fet que el foc no s'ha limitat a la vegetació. Les flames, avivades per la brisa i la sequedat del terreny, pròpies d'aquesta època de l'any, van arribar ràpidament a una barraca o construcció annexa.

L'incendi ha afectat de manera significativa l'estructura de l'immoble, arribant a danyar les bigues del sostre, cosa que comprometia l'estabilitat de l'edifici i suposava un risc afegit per als equips d'intervenció.

Davant d'aquesta doble amenaça, el cos de Bombers de la Generalitat ha desplaçat al lloc un total de cinc dotacions. Aquest desplegament ha permès als efectius treballar de manera simultània en dos fronts: d'una banda, controlar i extingir l'incendi de vegetació per evitar-ne la propagació; i de l'altra, sufocar les flames que devoraven la barraca, assegurant l'estructura per prevenir-ne l'ensorrament. La intervenció coordinada ha estat clau per estabilitzar la situació en poc més d'una hora, un temps notablement ràpid donada la naturalesa de l'incident.

El perill latent a la interfície urbà-forestal

Aquest tipus d'incendis, que es produeixen a la coneguda com a interfície urbà-forestal, són un dels majors desafiaments per als serveis d'extinció durant la campanya d'estiu. Sant Vicenç dels Horts, com molts altres municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, combina àrees urbanitzades amb zones agrícoles i forestals, creant un mosaic on el risc d'incendi es multiplica.

La proximitat de carreteres com la BV-2005, juntament amb la presència de construccions aïllades i terrenys amb vegetació seca, conforma un escenari d'alta vulnerabilitat.

| @bomberscat, Catlane

La barraca afectada, com tantes altres construccions similars en entorns rurals, sovint s'utilitza per emmagatzemar eines, maquinària agrícola o estris, materials que poden ser altament inflamables. El fet que el foc hagi afectat les bigues del sostre subratlla la intensitat que poden assolir aquests sinistres en un curt període de temps.