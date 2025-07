4 quilòmetres de retenció a l'AP-7 per accident: un carril tallat

La tornada a casa després de la feina o l'inici o final d'un trajecte de vacances s'ha convertit en una prova de paciència per a centenars de conductors durant la tarda d'aquest dilluns. El que hauria de ser un viatge fluid per una de les vies més importants del país s'ha vist abruptament interromput per un incident que ha generat un efecte dominó, transformant l'asfalt en un llarg i dens aparcament de metall i frustració.

Els llums de fre s'han encès en una seqüència interminable, anunciant un problema quilòmetres més endavant i atrapant vehicles particulars i de transport en una espera forçada.

L'epicentre del caos s'ha localitzat a l'autopista AP-7, a l'altura del municipi de Sant Celoni, a la província de Barcelona. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit a través dels seus canals oficials, el succés ha tingut lloc al voltant de les 20.25 hores del dilluns 14 de juliol de 2025.

| ACN

L'accident, les causes exactes del qual encara són investigades per les autoritats pertinents, ha obligat a tallar un dels carrils de circulació en sentit nord, en direcció a Girona i a la frontera amb França. La conseqüència directa ha estat la formació d'una cua de vehicles que, en pocs minuts, ha arribat als quatre quilòmetres de longitud, afectant una de les artèries viàries més transitades de Catalunya i de tota la cornisa mediterrània.

Un punt crític a l'autopista del Mediterrani

L'Autopista del Mediterrani, o AP-7, és molt més que una simple carretera; és la columna vertebral que connecta el sud d'Espanya amb Europa. Des de la liberalització dels seus peatges, aquesta via ha experimentat un notable increment en la seva densitat de trànsit, especialment de vehicles pesants que l'elegeixen com a ruta principal per al transport de mercaderies.

Aquest augment ha convertit certs trams, com el del Vallès Oriental on es troba Sant Celoni, en punts especialment sensibles a qualsevol mena d'incidència.

El tram afectat no és un lloc qualsevol. Actua com un embut que canalitza tant el trànsit local de l'àrea metropolitana de Barcelona com el de llarg recorregut que es dirigeix cap a les comarques de Girona, la turística Costa Brava o que busca travessar els Pirineus.

La convivència de camions de gran tonatge amb turismes a altes velocitats crea un escenari on qualsevol frenada brusca, distracció o col·lisió per encalç pot derivar ràpidament en una situació de col·lapse, tal com ha passat en aquesta ocasió. La imatge difosa per les càmeres de trànsit mostrava una via completament saturada, amb camions i cotxes ocupant tot l'ample disponible, avançant a un ritme exasperantment lent.

| ACN

Atrapat al bell mig de l'estiu

El context temporal en què es produeix aquest accident afegeix una capa extra de complexitat. Ens trobem a mitjans de juliol, en ple apogeu de la temporada d'estiu. Això vol dir que al trànsit habitual d'un dilluns a la tarda, amb el retorn de la jornada laboral i el moviment constant de transportistes, s'hi suma un considerable flux de vehicles amb matrícula nacional i estrangera en plenes vacances.

Aquest còctel de factors és la recepta perfecta perquè les conseqüències de qualsevol accident es magnifiquin.