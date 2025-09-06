2 quilòmetres de retencions per un accident a la C-32

La tarda d'aquest dissabte ha canviat per a centenars de conductors que circulaven per una de les artèries principals d'accés a la capital. El que prometia ser un tranquil retorn a casa o l'inici d'una nit d'oci s'ha convertit en una prova de paciència.
Un incident inesperat ha provocat el col·lapse parcial de la via, generant una llarga serp de vehicles aturats. La circulació s'ha vist greument afectada en un punt crític, deslligant el caos en plena operació retorn del cap de setmana.
El succés que ha desencadenat les complicacions ha tingut lloc a la transitada autopista C-32, un eix fonamental per a la mobilitat a la costa de Barcelona. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit a través dels seus canals oficials, l'accident s'ha produït concretament al punt quilomètric 51,6.
L'incident ha tingut lloc pocs minuts abans de les sis de la tarda d'aquest dissabte 6 de setembre, al terme municipal de Viladecans. Com a conseqüència directa del xoc, les autoritats s'han vist obligades a tallar un dels carrils en sentit nord, un carril en direcció a Barcelona, per facilitar les tasques d'assistència.
L'epicentre del caos al Baix Llobregat
L'impacte de l'accident no s'ha limitat al punt exacte de la col·lisió, sinó que ha generat un notable efecte dòmino. Les retencions han començat a acumular-se ràpidament, formant una cua de vehicles que s'estenia al llarg de dos quilòmetres.
La congestió té el seu origen a l'alçada del municipi de Gavà, afectant tots els conductors que s'incorporaven a l'autopista des de localitats costaneres properes. La imatge difosa per les càmeres de trànsit mostrava una calçada col·lapsada, amb vehicles avançant a una velocitat anormalment reduïda en un tram habitualment fluid.
La comarca del Baix Llobregat es converteix així en l'epicentre de les complicacions viàries d'aquesta tarda de dissabte. La C-32 és una via d'alta capacitat que absorbeix un volum de trànsit molt elevat, especialment durant els caps de setmana.
Connecta de manera directa les populars poblacions del Garraf i el Baix Llobregat amb la ciutat de Barcelona i el seu aeroport. Per això, qualsevol alteració en el seu funcionament normal té conseqüències directes sobre la mobilitat de milers de ciutadans que l'utilitzen diàriament.
Un dissabte d'operació retorn complicat
El moment en què s'ha produït l'accident ha estat especialment inoportú, coincidint amb una franja horària d'alta densitat de trànsit. El primer dissabte de setembre és una data clau, en què conflueixen els desplaçaments d'oci del cap de setmana amb el retorn escalonat de les vacances d'estiu.
Aquest context converteix les principals vies d'accés a Barcelona en punts extremadament sensibles a qualsevol mena d'incidència, per petita que sigui. Un simple contratemps pot desencadenar embussos quilomètrics en qüestió de minuts.