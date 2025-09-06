Mor un motorista en un accident a la CV-410

Un agradable passeig de dissabte s'ha transformat en una tragèdia irreparable a les carreteres. El que prometia ser una jornada d'oci sobre dues rodes ha conclòs de la manera més abrupta i dolorosa. Un motorista ha perdut la vida, deixant rere seu un eco de silenci a l'asfalt.
El succés afegeix una nova víctima a les preocupants xifres de sinistralitat viària que afecten els col·lectius més vulnerables. La ràpida intervenció dels serveis d'emergència no va poder, malauradament, revertir el fatal desenllaç dels fets ocorreguts.
El tràgic incident va tenir lloc durant el migdia d'aquest dissabte, 6 de setembre, en un punt quilomètric concret. El Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU) va rebre l'avís del sinistre al voltant de les 12:30 hores. Immediatament, es va activar el protocol d'emergència mobilitzant els recursos sanitaris necessaris fins al lloc indicat.
L'accident es va produir al quilòmetre 3 de la carretera CV-410, a l'altura del terme municipal d'Aldaia, a València. Una via que connecta diverses localitats i que suporta un trànsit considerable, especialment durant els caps de setmana.
Una resposta d'emergència sense consol
Després de rebre l'alerta, el CICU va mobilitzar amb celeritat una unitat del Servei d'Ajuda Mèdica Urgent (SAMU). Els professionals sanitaris es van desplaçar al punt de l'accident amb l'esperança de poder salvar una vida. Tanmateix, en arribar a l'escenari del sinistre, la situació ja era irreversible per al conductor de la motocicleta.
L'equip mèdic només va poder dur a terme les proves pertinents per confirmar l'absència de constants vitals. Finalment, van certificar la defunció de l'home, el viatge del qual havia arribat a la seva fi de manera inesperada i violenta. La carretera es convertí així en el mut testimoni d'un drama que posa de dol una altra família.
La carretera CV-410, als voltants d'Aldaia, ha estat escenari d'altres incidents en el passat. De fet, fa tot just uns mesos, un altre motorista va perdre la vida en una zona molt propera, a prop d'un conegut centre comercial. Aquest tipus de fets reaviva el debat sobre la seguretat en certs trams i la necessària convivència entre diferents vehicles.
Les rotondes i les interseccions es confirmen com a punts crítics on l'atenció ha de ser màxima per part de tots els conductors. La investigació del succés queda ara en mans de les autoritats competents per esclarir les causes.
La fragilitat sobre dues rodes
El col·lectiu de motoristes és, sens dubte, un dels més exposats a la xarxa viària. Les estadístiques reflecteixen una realitat alarmant a la Comunitat Valenciana, on un alt percentatge de les víctimes mortals en accidents són usuaris de motocicletes.
Dades recents indiquen que l'increment de morts en aquest col·lectiu ha estat notable en l'última dècada. Aquest tipus de vehicle no ofereix la mateixa protecció que un turisme, fet que provoca que qualsevol col·lisió o caiguda tingui conseqüències potencialment devastadores. El xassís és el mateix cos del conductor, cosa que multiplica la gravetat de les lesions sofertes.
Per aquest motiu, les autoritats i associacions de seguretat viària insisteixen constantment en la importància de la prevenció. L'ús d'equipament homologat, com un casc de qualitat, guants i vestimenta amb proteccions, és fonamental.
Així mateix, la conducció defensiva, que implica anticipar-se als moviments d'altres vehicles, resulta crucial. Respectar els límits de velocitat i mantenir una distància de seguretat adequada són normes bàsiques que poden marcar la diferència entre un ensurt i una tragèdia. Cada accident mortal és un dolorós recordatori que la prudència mai està de més al manillar.