Terrible accident a la LV-9225: Una morta i diverses ferides greus

La matinada d'aquest dissabte ha quedat tenyida de dol després d'un devastador sinistre viari. Un viatge que hauria d'haver estat un simple retorn a casa es va transformar en una escena de caos i dolor, deixant un balanç tràgic d'una dona morta i altres quatre ferides de diversa consideració. Totes elles, ocupants d'un únic vehicle, van veure el seu trajecte brutalment interromput per causes que ara són objecte d'una minuciosa investigació per part de les autoritats.

El succés es va desencadenar en un instant, quan la normalitat d'una tranquil·la carretera comarcal es va veure trencada per l'estrèpit d'un vehicle sortint de la calçada. L'impacte, d'una violència extrema, va mobilitzar de seguida un ampli contingent d'emergències que va treballar a contrarellotge en un escenari complex, marcat per la foscor de la nit que tot just començava a dissipar-se i la urgència d'atendre les víctimes.

Un ampli desplegament d'emergències en la nit de la Noguera

L'avís del sinistre va arribar als Mossos d'Esquadra a les 05:53 hores d'aquest dissabte. La trucada alertava d'un greu accident a la carretera LV-9225, a l'altura del terme municipal d'Albesa, a la comarca lleidatana de la Noguera. La magnitud del succés va activar de seguida un protocol d'emergència de gran envergadura per coordinar la resposta i optimitzar els recursos al lloc dels fets.

| ACN

En total, es van desplaçar fins al punt quilomètric de l'accident sis patrulles dels Mossos d'Esquadra, que es van encarregar d'assegurar el perímetre, regular el trànsit a la zona i recollir les primeres proves per a la investigació. Juntament amb ells, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat van treballar intensament en les tasques d'excarceració, una tasca delicada i crucial per poder alliberar les víctimes atrapades en l'entramat de ferros en què va quedar convertit el turisme.

El suport vital va ser proporcionat pel Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), que va mobilitzar quatre ambulàncies. El seu personal sanitari va estabilitzar les ferides al lloc abans de procedir a la seva evacuació. Segons va confirmar el Servei Català de Trànsit, la víctima mortal era una de les passatgeres del vehicle. Les altres quatre ocupants, tres d'elles en estat greu i una quarta amb pronòstic menys greu, van ser traslladades d'urgència a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, on romanen ingressades.

La investigació se centra en les causes de la sortida de via

Amb la zona ja assegurada i les víctimes ateses, el focus s'ha posat ara en determinar què va provocar que el vehicle abandonés la calçada de manera tan abrupta. La unitat d'atestats dels Mossos d'Esquadra ha obert una investigació per esclarir la seqüència exacta dels fets.

| Canva

Sobre la taula es consideren diverses hipòtesis, des d'un possible excés de velocitat o una distracció al volant fins a la irrupció d'un animal a la via o una fallada mecànica, sense descartar la somnolència, un factor de risc considerable en la franja horària en què va tenir lloc l'accident.

La carretera LV-9225 és una via convencional que connecta Albesa amb la C-12, sent un eix de comunicació local molt transitat pels veïns de la zona. Els agents analitzaran les marques de frenada, la deformació del vehicle i el punt exacte de la sortida de la via per reconstruir el sinistre. El testimoni de les supervivents, quan el seu estat de salut ho permeti, serà fonamental per aportar llum sobre els moments previs a la tragèdia que ha commocionat aquesta tranquil·la localitat de la Noguera.