Caos en dos punts molt propers de l’AP-7 per dos accidents avui diumenge a la tarda

No és la primera vegada que una de les principals artèries de comunicació del país viu una jornada marcada per les complicacions al volant. Qui circulava aquesta tarda per una de les autopistes més transitades del territori s'ha vist sorprès per una doble incidència que ha trastocat tots els plans i ha posat a prova la paciència dels conductors.

Tarda complicada a la principal via d'accés a Barcelona

Els fets han tingut lloc aquest diumenge 15 de juny de 2025, una data que molts conductors no oblidaran fàcilment si tenien previst utilitzar l'AP-7 per arribar a Barcelona o desplaçar-se per l'àrea metropolitana.

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit a través dels seus canals oficials, s'han produït dues incidències greus en trams molt propers de l'autopista, ambdues en sentit nord, direcció Barcelona, cosa que ha multiplicat els problemes de circulació en una jornada ja per si mateixa complexa pel retorn del cap de setmana.

| ACN

La primera incidència s'ha registrat a l'altura de Santa Margarida i els Monjos. Una furgoneta ha patit una avaria i ha quedat immobilitzada al voral, ocupant part del carril dret. Tot i que en un principi l'incident semblava menor, la presència d'operaris i de la grua per intentar retirar el vehicle ha obligat a extremar la precaució i ha generat lleus retencions a la zona.

Les imatges captades per les càmeres de Trànsit mostren com els serveis d'emergència i els conductors afectats gestionaven la situació mentre el trànsit intentava fluir amb normalitat.

Un accident a Gelida multiplica les retencions

La situació, lluny de millorar, s'ha complicat tot just uns quilòmetres més endavant, al terme municipal de Gelida. Allà, un altre accident ha obligat a tallar el carril esquerre de l'autopista, també en direcció a Barcelona.

Les conseqüències han estat immediates: s'han format fins a quatre quilòmetres de retencions des del municipi de Subirats, atrapant desenes de vehicles en un embús inesperat a primera hora de la tarda.

L'accident ha provocat que, durant diversos minuts, els conductors es veiessin obligats a circular a pas de tortuga, sense possibilitat de buscar rutes alternatives a causa de la congestió que sol acompanyar els diumenges a la tarda a les vies d'accés a la capital catalana. Les càmeres instal·lades a la zona han captat llargues cues de vehicles i la intervenció dels equips d'emergència per assistir els implicats i retirar els obstacles de la calçada.

Consequències per a la mobilitat i antecedents recents

La combinació d'aquests dos incidents en punts tan propers de l'AP-7 ha suposat un autèntic maldecap per a la mobilitat, especialment en una franja horària crítica com la de la tarda de diumenge.

| Getty Images, @mossos, XCatalunya

Els serveis de Trànsit han recordat la importància de consultar l'estat de les carreteres abans d'iniciar qualsevol desplaçament, una recomanació que pren encara més sentit en jornades com la d'avui, quan qualsevol imprevist pot derivar en llargues esperes i retards considerables.

No és la primera vegada que l'AP-7 pateix episodis de congestió extrema per accidents o avaries. Aquest eix viari, fonamental per connectar el sud i el nord del país, registra de manera periòdica retencions per sinistres, especialment en operacions retorn o en dies d'alta mobilitat.

El tram entre Santa Margarida i els Monjos i Gelida, de fet, està considerat com un dels més conflictius pel que fa a incidents i densitat de trànsit.