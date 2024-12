Churros con aloli: La combinación que revoluciona las redes sociales

Hay gustos para todo, especialmente cuando se trata de comida. Desde pizzas con piña hasta helados de sabores exóticos, las combinaciones raras no dejan de sorprendernos. A veces, estas mezclas encuentran su público y terminan convirtiéndose en fenómenos virales. La última combinación que está dando mucho de qué hablar en las redes sociales tiene como protagonista a uno de los alimentos más tradicionales en España: los churros.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, el churrero conocido como @alpuentejuan ha propuesto una mezcla inesperada: churros con alioli. En el vídeo, que rápidamente se ha hecho viral, este carismático churrero muestra cómo combina uno de sus churros recién hechos con alioli, una salsa tradicionalmente asociada a platos salados como las patatas bravas o pescados. “Vosotros no lo sabéis, pero con esto hay un antojo súper bueno”, dice al inicio del vídeo mientras sostiene un churro en una mano y un bote de alioli en la otra.

El churrero procede a sumergir el churro en el “potecito mágico” —como él llama al bote de alioli— y lo prueba con entusiasmo, animando a su público a hacer lo mismo. “Probadlo, que no os vais a arrepentir. Yo no me arrepiento, de hecho voy a mojar otra vez”, comenta entre risas. La naturalidad y el humor de @alpuentejuan han capturado la atención de miles de usuarios, quienes no han tardado en llenar los comentarios con opiniones divididas sobre esta peculiar combinación.

Pan frito con alioli

En el vídeo, el churrero no solo defiende su antojo, sino que invita a un amigo, Pep, a probar la mezcla. Entre risas y bromas, asegura que es “como mojar pan frito con alioli” y que incluso utiliza alioli de marca blanca, insinuando que la experiencia sería aún mejor con un alioli casero. La escena es espontánea y divertida, lo que ha contribuido a su popularidad.

La idea de combinar churros con alioli puede parecer extraña para algunos, pero no es tan descabellada si se piensa en la textura y el sabor del churro. Similar a un pan frito, los churros podrían ser un buen vehículo para disfrutar de salsas saladas como el alioli. “Es que es como especie de pancito con el alioli”, explica @alpuentejuan en su vídeo, sugiriendo que el concepto no está tan lejos de otras combinaciones gastronómicas aceptadas.

La viralidad del vídeo ha llevado a que muchos se pregunten si esta combinación podría convertirse en tendencia o incluso en un nuevo producto en las churrerías. Aunque todavía no se sabe si tendrá seguidores fieles, lo que es seguro es que churros con alioli ha añadido una pizca de sabor y diversión al siempre cambiante mundo de la comida en redes sociales.