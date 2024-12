Soc advocat, t'explico què has de fer si els teus veïns fan obres que t'afecten

Quan els teus veïns fan obres al seu habitatge o en zones comunes, és essencial que compleixin amb les normatives urbanístiques i respectin les condicions establertes a la comunitat. Si consideres que les obres realitzades pels teus veïns són il·legals o incompleixen la normativa, actua. Pot ser que estiguin perjudicant la teva tranquil·litat, el teu patrimoni o la teva qualitat de vida. Si és així has de saber que la llei protegeix els teus drets. A continuació, t'explico els passos a seguir a Espanya si et trobes en aquesta situació.

En primer lloc, reuneix tota la informació possible sobre les obres que estan duent a terme els teus veïns. Anota les dates en què van començar els treballs, l'horari en què es produeixen sorolls o molèsties. Si perceps desperfectes al teu habitatge (esquerdes, filtracions, danys estructurals) a conseqüència d'aquestes obres. Si és possible, fes fotografies i conserva qualsevol document o comunicació que demostri la situació. Cartes a la comunitat, missatges amb l'administració de la finca o actes de reunions on s'hagin tractat aquests temes.

Revisa la normativa local i els estatuts de la comunitat de propietaris. Les obres il·legals solen caracteritzar-se per la manca de llicències municipals. L'alteració d'elements comuns sense autorització, l'incompliment de normes de seguretat. També la modificació substancial de l'estructura de l'edifici o la generació de sorolls i vibracions en horaris no permesos. Si detectes incompliments, aquesta informació et serà molt útil per sustentar la teva reclamació.

Accions judicials

Abans d'iniciar accions formals, intenta una aproximació amistosa. Parla amb el veí que està realitzant les obres i informa'l de les molèsties que provoquen o de les possibles il·legalitats. A vegades, la manca d'informació o mala comunicació pot originar conflictes que es resoldrien més fàcilment amb un diàleg directe. Si no obtens resultats, comunica-ho al president de la comunitat o a l'administració de la finca. Deixar constància per escrit de la teva queixa és important.

Si les vies amistoses no tenen efecte, és recomanable sol·licitar assessorament legal. Un advocat especialitzat en dret immobiliari, urbanístic o de propietat horitzontal pot revisar el teu cas i orientar-te sobre les vies disponibles. El professional avaluarà la normativa aplicable (Llei de Propietat Horitzontal, normativa autonòmica, ordenances municipals) i determinarà si procedeixen accions davant la comunitat de propietaris, l'ajuntament o fins i tot els tribunals.

Via administrativa o via judicial

Pots presentar una denúncia o queixa davant l'ajuntament corresponent. Els serveis d'urbanisme o inspecció d'obres poden acudir al lloc. Allà comprovaran in situ la legalitat dels treballs i, si detecten irregularitats, exigir als veïns que cessin les obres o que obtinguin les llicències necessàries. També podran imposar sancions si s'incompleixen les normes, obligar a la reposició d'elements alterats i fins i tot ordenar la demolició del que s'ha construït il·legalment.

Si les obres il·legals estan ocasionant danys al teu habitatge (esquerdes, humitats, deteriorament d'acabats, sorolls constants), podries interposar una reclamació civil per exigir indemnitzacions pels perjudicis soferts. Serà fonamental comptar amb informes pericials que acreditin la relació entre les obres del teu veí i els desperfectes al teu immoble.

En cas que les molèsties es deguin principalment al soroll o vibracions continuades, considera denunciar davant la policia local. En el seu defecte, davant les autoritats sanitàries que regulin el benestar acústic. Les ordenances municipals solen fixar horaris i nivells màxims de soroll. Si els teus veïns no els respecten, podrien incórrer en infraccions sancionables.

Guarda tota la documentació

Mantén actualitzada la documentació. Guarda tots els escrits, comunicacions, informes tècnics i resolucions municipals que obtinguis al llarg del procés. Aquesta informació és essencial si finalment decideixes emprendre accions legals davant el jutjat. Un advocat podrà preparar una demanda contra els responsables, exigint la cessació de les obres, la reposició de la legalitat i la reparació dels danys.

Si acudeixes a la via judicial, el jutge valorarà les proves aportades, la normativa aplicable i la conducta de les parts. Podrà ordenar el cessament immediat de les obres il·legals, imposar indemnitzacions i fins i tot obligar a la demolició de les construccions realitzades sense llicència o sense respectar la llei. Comptar amb un advocat expert augmentarà les teves probabilitats d'èxit.