El xoc hispà entre Amèrica Llatina i Espanya que narra aquesta noia

Mudar-se de Amèrica Llatina a Espanya pot semblar, de primeres, una transició senzilla a causa de l'idioma compartit. Tot i això, les experiències viscudes arrell d'aquest pas revelen una sèrie de xocs culturals que van més enllà de les paraules.

Nikol (@nikolcortes3 a TikTok) és una jove llatina que resideix a Espanya, ha compartit en un vídeo viral algunes de les situacions més sorprenents i curioses que ha viscut des de la seva arribada. En el seu perfil es defineix com a "mercadòloga, publicista i de vegades comediant", tal com explica ella mateixa. Compta amb 69.000 seguidors i ha aconseguit collir gairebé un milió i mig de "Likes" als seus vídeos.

Diferències a les cites i l'etiqueta social

Un dels primers desafiaments que va enfrontar Nikol va ser a l'àmbit de les cites. Acostumada que al seu país d'origen l'home sol assumir el cost de la sortida, es va sorprendre en descobrir que a Espanya és comú que les dues parts paguin per separat. Tot i que cal remarcar que cada cita és un món, i tot el que diu ella al seu vídeo parteix d'experiències amb què ella s'ha trobat

"Sóc llatina vivint a Espanya i, per descomptat, que vaig quedar com a 'palles' a la primera cita que em van convidar perquè no sabia que havia de pagar les dues parts", explica al seu vídeo.

Adaptació lingüística i expressions locals

Tot i que l'espanyol és l'idioma comú entre espanyols i sud-americans, les variacions regionals poden generar confusió. Nikol esmenta que, de vegades, ha d'adaptar el vocabulari per ser compresa.

"De vegades dic coses en castellà perquè m'entenguin", explica. Aquesta necessitat d'ajustar el llenguatge posa de manifest les diferències idiomàtiques que hi ha entre els països hispanoparlants, on paraules i expressions poden tenir significats diferents o no ser utilitzades en absolut.

Integració i cultura

La integració a la societat espanyola també ha presentat desafiaments per a Nikol. Tot i la seva expectativa de formar amistats fàcilment, la realitat ha estat diferent. "Vaig pensar que tindria amics espanyols, però en tinc un", comenta entre rialles.

La passió pel ball és una característica comuna a moltes cultures llatinoamericanes. Nikol relata una anècdota en què, en assistir a una festa a Espanya, es va sorprendre en veure que la gent "ballava" d'una manera diferent de la que ella estava acostumada.