Menys de 100 euros: La solució de Lidl per escalfar casa teva

Amb l'arribada del fred, és essencial preparar la llar per fer front a les baixes temperatures. A mesura que l'hivern s aproxima, comptar amb una bona font de calor es torna una prioritat. Encara que molts opten per estufes de llenya o pèl·lets, no tots poden instal·lar aquests sistemes a casa o apartaments. Lidl ofereix una alternativa ideal: una xemeneia elèctrica econòmica, sense necessitat d'obres i fàcil d'instal·lar-hi.

La nova xemeneia elèctrica SilverCrest de Lidl ha esdevingut una gran opció per als que busquen calidesa i estil. Aquesta xemeneia de 2000 W, ara en oferta, es pot comprar per només 99,99 euros, gràcies a un descompte del 13%. Aquest preu accessible la converteix en una alternativa atractiva per a llars, especialment en pisos o habitatges de lloguer, on les estufes tradicionals no són viables per les seves complexes instal·lacions.

A més del preu, la xemeneia SilverCrest destaca pel seu disseny modern i el seu efecte de flama LED, que genera un ambient acollidor. L'efecte de les flames no només aporta una agradable sensació visual, sinó que també contribueix a una atmosfera relaxant al saló. La xemeneia ofereix tres modes d'escalfament i tres programes regulables, cosa que permet ajustar la temperatura segons les necessitats.

| Lidl

La SilverCrest compta amb un comandament remot que permet controlar-la sense moure's del sofà. A més, inclou un termòstat digital amb pantalla tàctil, facilitant-ne l'ús. Una altra característica destacada és la possibilitat d'ajustar la intensitat de les flames a cinc nivells diferents. Fins i tot és possible fer servir la xemeneia només per a il·luminació ambiental, sense emetre calor, ideal per a aquells moments en què només es vol crear un ambient càlid i acollidor.

Apte per a qualsevol llar

Un dels grans avantatges d'aquesta xemeneia és la fàcil instal·lació. A diferència de les estufes tradicionals, no requereix una complexa sortida de fums ni la intervenció de tècnics. Això significa que qualsevol persona pot instal·lar-la sense problemes. A més, al no emetre fums ni residus, no requereix manteniment complex ni neteja de sutge, cosa que resulta ideal per a la vida en entorns urbans.

El disseny de la xemeneia SilverCrest és versàtil i s'adapta a qualsevol decoració moderna. Les seves dimensions (66 x 12,5 x 46 cm) permeten integrar fàcilment en espais reduïts, convertint-la en una opció perfecta per a qualsevol saló. La seva estètica contemporània afegeix un toc elegant mentre proporciona calor de manera eficient.

Per als que busquen comoditat, aquesta xemeneia elèctrica ofereix un temporitzador que permet programar-la per funcionar en dies específics de la setmana. També compta amb un sistema de protecció contra sobreescalfament, que garanteix una experiència d'ús segura. Aquesta característica és fonamental per a aquells que volen deixar-la encesa sense preocupar-se per possibles accidents.