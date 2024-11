La regla de l'amo d'Amazon que has d'aplicar a la feina si vols l'èxit

Jeff Bezos, fundador i exconseller delegat d' Amazon, va implementar una estratègia per optimitzar la comunicació i la presa de decisions als equips de treball.

Aquest principi --atribuït a l'empresari, ja que va ser qui el va encunyar així--, ha estat fonamental en el creixement de la seva empresa i la seva aplicació pot ser beneficiosa a diverses organitzacions.

| ACN

Èxit a la feina: la clau està en la mida de l'equip

El principi es coneix com la "regla de les dues pizzes". Estableix que cap equip no ha de ser tan gran que dues pizzes no puguin alimentar-lo. Això vol dir que els equips han d'estar composts per no més de 6 a 10 persones.

Bezos argumenta que els equips més petits faciliten una comunicació més efectiva, redueixen la burocràcia i permeten una agilitat més gran en la presa de decisions. En limitar la mida de l'equip, es promou una responsabilitat individual i col·lectiva més gran, la qual cosa es tradueix en una execució més eficient de les tasques assignades.

Jeff Bezos i el seu enfocament a l'eficiència

La regla de les dues pizzes és l'exemple de la seva filosofia de mantenir estructures organitzatives àgils i eficients. Segons ell, els equips grans tendeixen a ser menys productius degut a la complexitat en la comunicació i la coordinació.

En mantenir els equips petits, es fomenta un ambient on les idees poden fluir lliurement i les decisions es prenen amb més rapidesa.

| Wikimedia Commons

L'aplicació de la regla a projectes grans

La “regla de les dues pizzes” no només s'aplica a les operacions diàries, sinó que també és efectiva en la gestió de grans projectes que requereixen atenció específica.

En dividir projectes complexos en equips més petits, cada grup es pot enfocar en aspectes particulars del projecte, cosa que facilita una execució més detallada i precisa. Aquesta segmentació permet que les decisions es prenguin de manera més informada i ràpida, optimitzant el procés general i augmentant les probabilitats dèxit del projecte.

Com implementar-ho al teu entorn laboral

Per aplicar la "regla de les dues pizzes" al teu entorn laboral, pots avaluar la mida de l'equip: analitza la composició dels teus equips actuals i determina si la mida és òptima per a una comunicació efectiva.

Si cal, divideix equips grans en grups més petits, assegurant que cadascú tingui objectius clars i definits. També pots atorgar als equips l'autoritat per prendre decisions dins del seu àmbit de responsabilitat, promovent-ne la responsabilitat i el compromís.

Avalua regularment l'exercici dels equips i realitza ajustaments segons calgui per mantenir l'eficiència i la productivitat. En adoptar aquest principi, inspirat en les pràctiques de Jeff Bezos, és possible millorar la comunicació i la presa de decisions, elements clau per a l'èxit a l'entorn empresarial actual.