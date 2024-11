Xoc cultural entre Màlaga i Corunya: així ho relata un jove andalús

Tot i que Màlaga i la Corunya formen part del mateix territori espanyol, les diferències entre les dues ciutats són notables i van molt més enllà dels seus paisatges o la seva gastronomia. Aquest contrast es reflecteix en aspectes tan quotidians com la forma en què s'asseca la roba a cada llar. Al nord d'Espanya, amb el clima humit i plujós, els costums s'han adaptat a les condicions climàtiques, mentre que al sud, on el sol brilla pràcticament tot l'any, les llars i les rutines diàries han evolucionat molt diferent.

Aquest és el cas de Pablo, un jove malagueny que va viatjar a la Corunya per visitar una amiga gallega i es va trobar amb una sèrie de diferències culturals que el van sorprendre profundament. Acostumat al clima càlid i sec de Màlaga, on la pluja és gairebé un esdeveniment anecdòtic, Pau no s'imaginava que la seva visita al nord d'Espanya el faria descobrir una realitat completament diferent. Una de les coses que més li va cridar l'atenció va ser trobar un cobertor a l'estenedor de la casa de la seva amiga, cosa que a la seva ciutat natal seria impensable.

En arribar a la casa de la seva amiga a la Corunya, Pau es va quedar mirant la coberta de l'estenedor, sense entendre realment per què algú tindria un accessori així. Per ell, que viu a una ciutat on pràcticament no plou, aquesta escena li resultava insòlita. A Màlaga, quan el clima no acompanya, les persones simplement tendeixen la roba dins de casa seva o aprofiten les poques ocasions en què el cel es cobreix per recollir ràpidament. No obstant això, la seva amiga gallega li va explicar que, a la Corunya, la pluja és tan freqüent que tenir un cobertor a l'estenedor és pràcticament indispensable si no es vol dependre del clima per assecar la roba.

"Xoc cultural literal"

Pau es va mostrar desconcertat i no va poder evitar fer broma sobre el “xoc cultural” que representava veure aquest cobertor. “Jo, com a persona nascuda en una ciutat on plou dues vegades a l'any, no vaig pensar mai que necessitaria una cosa així. Quan plou, simplement tendim la roba a dins. Això és una cosa que no havia vist mai”, va comentar el jove amb sorpresa. La seva amiga li va respondre amb un somriure, aclarint que per als gallecs aquesta mesura és completament habitual i, en alguns casos, gairebé necessària. “Per mi és el més normal del món, perquè aquí hi plou gairebé els 365 dies de l'any. Per mi, no és sorprenent, però es veu que per a tu sí. Xoc cultural literal”, li va dir entre rialles.

Aquest petit detall, aparentment trivial, reflecteix com el clima modela no només les infraestructures de les ciutats, sinó també els costums dels seus habitants.

L'anècdota de Pau i el seu descobriment a terres gallegues ressalta la riquesa cultural que existeix dins d'Espanya. Encara que comparteixin un idioma i una bandera, cada regió té la seva pròpia personalitat, influenciada pel clima, la geografia i les tradicions. Les diferències entre Màlaga i la Corunya són només un exemple de com la diversitat cultural al país és motiu de sorpresa i aprenentatge per als qui s'aventuren a conèixer altres comunitats.