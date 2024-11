Estalvia en productes de neteja a Bonpreu i Esclat: Més de 10 euros de descompte

Bonpreu i Esclat presenten una oferta especial per mantenir la llar impecable sense gastar de més. Fins al 18 de novembre, està disponible un lot estalvi que inclou diversos productes essencials de neteja a un preu reduït de 14,99 €, davant del preu habitual de 25,12 €. Aquest pack inclou tot allò necessari per a la neteja de la llar, a un preu reduït.

Detalls del lot: suavitzant Flor, detergent Colon, Finish i paper de cuina Bonpreu

El lot està compost per quatre productes bàsics per a la neteja de la llar. Inclou una ampolla de suavitzant concentrat Flor Azul, amb 59 dosis. Aquest suavitzant, amb la fragància fresca i duradora, deixa la roba suau i perfumada, proporcionant frescor duradora.

També inclou una ampolla de detergent líquid gel actiu Colon, amb 34 dosis. Aquest detergent està formulat per eliminar la brutícia i les taques difícils fins i tot en aigua freda, garantint així una neteja profunda de tota la roba, tant blanca com de color. És ideal per als que busquen un resultat impecable sense necessitat de gastar més energia.

| BonpreuEsclat

El pack també compta amb un paquet de pastilles per a rentaplats Finish Ultimate, amb 16+4 dosis gratis. Les pastilles Finish són conegudes per la seva capacitat d'eliminar el greix i les restes de menjar, deixant els plats, els gots i els coberts brillants i sense taques. Aquest producte és perfecte per als que busquen una solució pràctica i eficaç per rentar el parament.

Finalment, el lot inclou dos rotllos de paper de cuina compacte de Bonpreu. Aquest paper absorbent és ideal per netejar superfícies, recollir vessaments i mantenir la cuina sempre neta i ordenada. El seu format compacte permet estalviar espai i tenir-lo sempre a mà per a qualsevol situació.

Tot el necessari per a la neteja de la llar a un preu inigualable

Aquest lot estalvi de Bonpreu i Esclat és ideal per a aquells que volen tenir a la vostra disposició productes de neteja de qualitat sense gastar gaire. Amb el suavitzant Flor, el detergent Colon, les pastilles Finish i el paper de cuina Bonpreu, aquests productes permeten realitzar les principals tasques de neteja de la llar. A més, amb un preu de 14,99 €, aquest pack representa una excel·lent oportunitat per estalviar en productes de marques reconegudes.

Aprofita aquesta oferta abans que s'esgoti

Aquesta oferta estarà disponible a les botigues Bonpreu i Esclat fins al 18 de novembre, o fins a esgotar existències. No deixeu passar l'oportunitat d'emportar-vos a casa aquests productes essencials per a la neteja de la llar a un preu reduït. Apropa't a la teva botiga Bonpreu o Esclat més propera i aprofita aquesta oferta per mantenir la teva llar impecable sense gastar més. Bonpreu i Esclat ofereixen productes de qualitat a preus imbatibles.