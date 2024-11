Un banquet congelat a Bonpreu i Esclat: 3 productes a un preu increïble

Bonpreu i Esclat presenten una oferta especial per a tota la família. Fins al 18 de novembre, està disponible un lot estalvi que inclou tres productes perfectes per gaudir d'un àpat ràpid i deliciós. Per només 7,95 €, pots emportar-te a casa un pack que inclou pollastre a l'estil Kentucky, patates gurmet i un gelat Ben & Jerry's, a un preu reduït de 13,89 €.

Detalls del lot: pollastre Kentucky, patates gurmet i gelat Ben & Jerry's

Aquest lot està inclou productes que afegiran un toc especial a un àpat senzill. Inclou una bossa de filet de pollastre a l'estil Kentucky de la marca Fripozo, de 250 grams. Aquest pollastre arrebossat i especiat s'inspira en el clàssic estil americà, oferint una textura cruixent i un sabor que encanta grans i petits. És ideal per cuinar ràpidament al forn o a la fregidora d'aire, cosa que el converteix en una opció còmoda i saborosa per a qualsevol ocasió.

Per acompanyar el pollastre, el lot inclou una bossa de patates Xef Gourmet de McCain, de 500 grams. Aquestes patates estan preparades amb la pell, cosa que els dóna un extra de sabor i un toc rústic que les fa irresistibles. Amb una textura supercruixent, aquestes patates són perfectes per servir al costat del pollastre a l'estil Kentucky o com a acompanyament. Poden cuinar-se tant al forn com a la fregidora d'aire, aconseguint un resultat daurat i deliciós.

| BonpreuEsclat

Per completar el festí, el lot porta una terrina de gelat Ben & Jerry's en varietat assortida. Aquest gelat, conegut per la cremositat i les generoses barreges d'ingredients, és la cirereta del pastís per a un àpat familiar. Amb sabors icònics com Cookie Dough, Xocolata Fudge Brownie o Caramel Sutra, el gelat Ben & Jerry's és el favorit de molts per la seva qualitat i el seu sabor únic.

La combinació perfecta per a una nit de pel·lícula a casa

Aquest lot estalvi és perfecte per a un sopar ràpid, una reunió informal amb amics o fins i tot per a una nit de pel·lícula a casa. La combinació del pollastre cruixent, les patates rústiques i el gelat cremós fa que qualsevol moment sigui especial, sense necessitat de complicar-se a la cuina. A més, amb un preu reduït de 7,95€, és una opció econòmica que permet gaudir de productes de qualitat sense trencar el pressupost.

Una oferta que no voldràs deixar passar

Bonpreu i Esclat ofereixen productes de qualitat a preus assequibles, i aquest lot estalvi ho demostra. Disponible només fins al 18 de novembre, o fins a esgotar existències, aquest pack de pollastre a l'estil Kentucky, patates gurmet i gelat Ben & Jerry's és la solució perfecta per a aquells dies en què ve de gust un menjar ric i sense complicacions.

No deixis passar aquesta oportunitat i acosta't a la teva botiga Bonpreu o Esclat més propera per fer-te amb aquest lot estalvi. Gaudeix d'un sopar fàcil i deliciós amb el millor preu, i dóna a la teva família un moment per recordar.