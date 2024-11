El xoc cultural d'un argentí en un bar espanyol: 'No saben que...'

A Espanya i Argentina, malgrat compartir idioma i tenir una cultura molt semblant, hi ha profundes diferències socials i culturals que sorprenen els qui es traslladen d'un país a l'altre. Des de la manera de saludar fins al tracte als bars, alguns detalls poden resultar molt xocants. Un exemple d'aquest xoc cultural va ser viscut per un influencer argentí, Tomás Mazza, que, en una vista a Espanya, va quedar perplex per la confiança dels bars.

Tomás Mazza, conegut en xarxes socials per compartir les seves experiències al fitness, va destacar un aspecte que, per a ell i per a molts dels seus compatriotes, resulta curiós. Al seu país, és habitual que el client pagui així que rep la seva comanda, ja sigui una beguda o un dinar. Tot i això, a Espanya és costum consumir primer i abonar el compte només quan se sol·licita al final. Aquest detall va desconcertar Mazza, que fins i tot va fer broma sobre la possibilitat d'anar-se'n sense pagar, ja que els cambrers no semblaven gaire preocupats per supervisar si n'havia abonat la consumició.

En un vídeo que ràpidament es va viralitzar, Mazza va explicar: “Vaig demanar una punxa de truita i me'l vaig portar a taula sense pagar-ho. Ningú em va demanar que pagués abans, no saben que sóc argentí, em podria anar sense més ni més!”. El creador de contingut també va remarcar que el bar tenia miralls polaritzats, i per això no es podia veure si algú decidia anar-se'n sense pagar. Aquesta observació va generar un gran nombre de comentaris a xarxes socials, on altres argentins van compartir la seva sorpresa i curiositat pel costum espanyol.

| Canva

Costum respectat

Aquesta pràctica és comuna a molts bars d'Espanya, on la confiança del client forma part de la cultura d'hospitalitat. Els propietaris dels bars i els cambrers no consideren necessari exigir el pagament immediat, confiant que els clients seran honestos i pagaran abans de marxar. Aquesta diferència cultural subratlla la importància que se li dóna a Espanya a la paraula i al compromís tàcit dels clients, cosa que en altres països no sempre passa.

La publicació de Mazza va generar un debat entre els seus seguidors, amb alguns argentins afirmant que a certes zones del seu país també es permet pagar al final. Tot i això, la majoria ha coincidit que, en general, els bars argentins prefereixen el pagament immediat per evitar problemes. La confiança dels bars espanyols, en canvi, és percebuda per molts estrangers com un reflex de la tranquil·litat i la seguretat que es respira en alguns aspectes de la vida quotidiana a Espanya.