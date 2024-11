Sóc advocat i t'explico què has de fer si vols comprar un habitatge

Comprar un habitatge és una decisió important a la vida. És essencial que coneguis els passos legals per protegir la teva inversió. A continuació, t'explico què has de fer a Espanya per adquirir un habitatge de manera segura.

En primer lloc, defineix el teu pressupost i la teva capacitat financera. Consulta amb entitats bancàries per conèixer les opcions de finançament. És important saber quant pots pagar mensualment sense comprometre la teva economia.

Busqueu l'habitatge que s'ajusti a les vostres necessitats i pressupost. Pots fer-ho mitjançant immobiliàries, portals web o directament amb propietaris. Un cop trobada, sol·licita informació detallada sobre la propietat.

Verifica la situació legal de l'habitatge. Demana una nota simple al Registre de la Propietat. Aquest document us informarà sobre càrregues, hipoteques o embargaments que afectin l'immoble. Tot seguit comprova que el venedor sigui el legítim propietari. Assegureu-vos que no hi hagi conflictes de titularitat. Això es farà mitjançant la nota simple del Registre. Els notaris no signaran una compravenda sense tenir una nota simple actualitzada.

Si l'habitatge és de nova construcció, verifica que tingui llicència de primera ocupació. Aquest permís garanteix que l'immoble compleix amb les normatives urbanístiques. En aquest sentit, assegura't que hi ha cèdula d'habitabilitat i el certificat d'eficiència energètica vigent.

Parlem de diners

Negocia el preu i les condicions de compra amb el venedor. En aquest moment és recomanable comptar amb assessorament legal en aquesta etapa. Un advocat us pot ajudar a redactar un contracte d'arres o reserva.

El contracte d'arres és un acord previ a la compra. Ambdues parts s'hi comprometen a realitzar l'operació. Sol incloure un senyal econòmic com a garantia. Llegeix detingudament el contracte d'arres abans de signar-lo. Assegureu-vos que reflecteixi totes les condicions pactades. Si tens dubtes, consulta amb el teu advocat.

Hipoteca, sí o no

Com és lògic, els tràmits canviaran en funció de si necessites hipoteca o no. Hi ha poca gent que es pot permetre comprar un habitatge sense l'ajuda de finançament. Hauràs de proporcionar al banc tota la documentació requerida. Espera l'aprovació i les condicions definitives.

Prepara la signatura de l'escriptura pública de compravenda. Aquest document se signa davant de notari i formalitza la compra. És obligatori a Espanya per transmetre immobles. A la signatura, hi seran presents tu, el venedor i el notari. El notari llegirà l'escriptura i tots dos signaran si hi estan d'acord. Després, has d'abonar el preu pactat i les despeses associades.

Normalment, també acudirà a la notaria un representant de la gestoria del banc, que t'informarà de tots els passos que cal seguir. Les despeses que hauràs d'abonar com a comprador són impost de transmissions patrimonials, notaria i registre de la propietat.

Després de la signatura, procediu a inscriure l'habitatge al vostre nom. Has de presentar l'escriptura al Registre de la Propietat. Això garanteix la teva titularitat i protegeix els teus drets. Aquesta gestió segurament la farà la gestoria.

No oblidis liquidar els impostos corresponents. Si sou habitatge nou, pagareu l'IVA i l'Impost d'Actes Jurídics Documentats. Si és usada, abonaràs l'impost de transmissions patrimonials. Així mateix, aquesta gestió la farà la gestoria del banc. Els tipus impositius poden canviar segons la comunitat autònoma on estigui ubicada la finca.

Guarda tots els documents i rebuts relacionats amb la compra. Et seran útils per a futures gestions, com ara una futura venda.