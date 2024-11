Els atractius lots de Caprabo per al Nadal: Ja els pots comprar

Encara queda més d'un mes perquè arribi aquesta època màgica de l'any anomenada Nadal. La major part dels carrers ja es comencen a preparar amb decoracions per rebre-la i els comerços fan el mateix. Una altra cosa no, però si per alguna cosa destaquem en territori espanyol és per saber anticipar-nos i preparar-nos amb temps per arribar aquesta festivitat.

Hi ha diverses, moltes, coses típiques pròpies del Nadal que es repeteixen any a any i que no té pinta que hagin de deixar de fer-ho. Una és la de regalar o rebre lots de Nadal, acollidors de diversos productes habituals de l'època. I la cadena Caprabo ja ha llançat al mercat diverses propostes d'aquest producte, de tota mena i per a tots els gustos.

Sense anar més lluny, als seus establiments, així com a la seva botiga online, ja hi ha disponibles fins a 17 varietats diverses de lots de Nadal. Alguns més senzills, només amb allò bàsic, però d'altres molt més complets. Evidentment, depenent de la quantitat i la qualitat dels productes que ofereixen tenen un preu diferent.

Per exemple, el Lot 1, el més barat, inclou una ampolla de vi collita blanc 75cl, una altra de vi negre Ull de llebre 75cl. També afegeix aliments típics, com ara una barra Wafer d'avellana recoberta de cacau, una rajola de torró de xocolata amb crema, un assortiment de Nadal i un estoig de paté. I tot això per tot just 11,50 euros.

A l'altra banda de la balança, el lot més complet, el de 165,95 euros, n'hi ha una varietat molt més àmplia. A més de l'anterior, encara que amb vi i paté de major entitat, també ve xoriço i llonganissa ibèrics, neules, bombons, olives, cava, una coca i galetes, entre moltes altres coses.

| Caprabo

L'origen de la tradició

Els lots de Nadal tenen una llarga tradició a Espanya, originant-se a mitjans del segle XX com una forma de gratificació per als empleats per part de les empreses. En temps de postguerra, quan les condicions de vida eren difícils, els lots van començar a distribuir-se amb l'objectiu de proporcionar productes bàsics per a les celebracions nadalenques. Aquests paquets incloïen aliments que en aquella època eren considerats productes de luxe, com embotits, torrons, conserves i begudes alcohòliques, a més d'altres articles de primera necessitat.

Amb el temps, la tradició va evolucionar, i el lot nadalenc es va convertir en un símbol de reconeixement cap als treballadors. Actualment, els lots de Nadal continuen sent una pràctica comuna a moltes empreses, encara que el seu contingut ha canviat i s'adapta als gustos i tendències de consum actuals. Avui aquests lots representen un gest d'agraïment i fraternitat a l'àmbit laboral durant les festes.