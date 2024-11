El choque cultural de un argentino en un bar español: 'No saben que...'

En España y Argentina, pese a compartir idioma y tener una cultura muy parecida, existen profundas diferencias sociales y culturales que sorprenden a quienes se trasladan de un país al otro. Desde la forma de saludar hasta el trato en los bares, algunos detalles pueden resultar muy chocantes. Un ejemplo de este “choque cultural” fue vivido por un influencer argentino, Tomás Mazza, quien, en una vista a España, quedó perplejo por la confianza de los bares.

Tomás Mazza, conocido en redes sociales por compartir sus experiencias en el fitness, destacó un aspecto que, para él y para muchos de sus compatriotas, resulta curioso. En su país, es habitual que el cliente pague en cuanto recibe su pedido, ya sea una bebida o una comida. Sin embargo, en España es costumbre consumir primero y abonar la cuenta solo cuando se solicita al final. Este detalle desconcertó a Mazza, quien incluso bromeó sobre la posibilidad de irse sin pagar, ya que los camareros no parecían muy preocupados por supervisar si había abonado su consumición.

En un vídeo que rápidamente se viralizó, Mazza explicó: “Pedí un pincho de tortilla y me lo llevé a la mesa sin pagarlo. Nadie me pidió que abonara antes, no saben que soy argentino, ¡me podría ir sin más!”. El creador de contenido también remarcó que el bar tenía espejos polarizados, por lo que no se podía ver si alguien decidía irse sin pagar. Esta observación generó un gran número de comentarios en redes sociales, donde otros argentinos compartieron su sorpresa y curiosidad por la costumbre española.

| Canva

Costumbre respetada

Esta práctica es común en muchos bares de España, donde la confianza en el cliente forma parte de la cultura de hospitalidad. Los dueños de los bares y los camareros no consideran necesario exigir el pago inmediato, confiando en que los clientes serán honestos y pagarán antes de marcharse. Esta diferencia cultural subraya la importancia que se le da en España a la palabra y al compromiso tácito de los clientes, algo que en otros países no siempre ocurre.

La publicación de Mazza generó un debate entre sus seguidores, con algunos argentinos afirmando que en ciertas zonas de su país también se permite pagar al final. Sin embargo, la mayoría coincidió en que, en general, los bares argentinos prefieren el pago inmediato para evitar problemas. La confianza de los bares españoles, en cambio, es percibida por muchos extranjeros como un reflejo de la tranquilidad y seguridad que se respira en algunos aspectos de la vida cotidiana en España.