Les xarxes al·lucinen amb la promoció més rara de Lidl

per Sergi Guillén

A l'univers del màrqueting, Lidl s'ha convertit en un mestre de l'art de generar interacció. Les seves publicacions a les xarxes socials no només informen sobre ofertes, sinó que també busquen entretenir i provocar. Des de mems enginyosos fins a imatges impactants, la cadena de supermercats utilitza l'humor i la sorpresa com a eines clau.

Un dels elements que defineix l'estratègia és la capacitat de jugar amb referències culturals. Lidl sol reinterpretar conceptes populars i convertir-los en una cosa inesperada. Això no només fa que el seu contingut sigui viral, sinó que també humanitza la marca; a més, les respostes i els mems generats pels usuaris demostren l'efectivitat d'aquesta tècnica.

Tot i això, no tot són aplaudiments. Les estratègies arriscades també poden dividir opinions i generar crítiques. Una de les seves darreres publicacions ha desfermat tant rialles com també incredulitat: una nena amb cap de daurada en un bosc, anunciant el seu producte estrella, la daurada neta.

Creativitat o excés?

La imatge, titulada "DAURADA l'exploradora", ha trencat Internet. El muntatge mostra la caricatura 'Dora, l'exploradora', amb cap de peix, una motxilla morada i un fons de selva. Tot i que la intenció era captar l'atenció del públic, els comentaris a les xarxes han robat el protagonisme a l'oferta.

| Lidl

Un usuari va fer broma: "Això ho veu Lovecraft i us posa un pis". Un altre va preguntar amb ironia si la daurada és ecològica, mentre que algú més va suggerir que el creador de l'anunci estava sota els possibles efectes de substàncies al·lucinògenes. L'humor, barrejat amb incredulitat, va definir el to general de les respostes.

No hi van faltar els comentaris poètics. "Dora, la gran exploradora, amb la cara sempre daurada, de vegades dóna cringe, però ella mai fingeix", va escriure un usuari. Tot i que alguns missatges celebraven la creativitat, altres van qüestionar si Lidl realment coneix el seu públic objectiu.

Divisió d'opinions

Les respostes també van deixar clar que l'estratègia va polaritzar els usuaris. “Mare meva, aquests paios fan màgia”, va comentar un seguidor admirat. Tot i això, una altra persona va admetre que la imatge li havia provocat arcades.

Alguns van aprofitar per destacar la ironia de l'anunci, "no sereu mai @DIA_Esp”, va assenyalar un usuari, en referència a una altra cadena de supermercats.

Un altre fins i tot va proposar presentar-se com a community manager de Lidl, en veure l'impacte que va generar la publicació. Mentrestant, va haver-hi els qui simplement van demanar esborrar la imatge per considerar-la pertorbadora.

Una oferta que no va passar desapercebuda

Més enllà de les bromes, l'objectiu principal de la publicació també es va complir: cridar l'atenció sobre l'oferta de daurada neta. Al preu de 5,39€, Lidl buscava destacar un producte de qualitat en una promoció cridanera. Tot i que el missatge va quedar parcialment eclipsat per l'humor dels internautes, no hi ha dubte que va aconseguir viralitat.

Aquesta no és la primera vegada que Lidl sorprèn amb el seu màrqueting poc convencional. La seva aposta per les estratègies que combinen el que és quotidià amb el que és surrealista assegura que la marca segueixi sent un tema recurrent en les converses digitals. Tot i que les reaccions siguin mixtes, Lidl ha demostrat que arriscar-se també pot ser una manera de guanyar.

Així doncs, "DAURADA l'exploradora" ha deixat empremta, per bé o per mal. Com molts comentaristes han assenyalat, el més important és que ara tots parlen de Lidl.