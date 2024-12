Prepara't per Nadal amb descomptes en vins catalans a Bonpreu i Esclat

per Sergi Guillén

Bonpreu i Esclat han començat a escalfar motors per a les festes nadalenques. Des de fa uns quants dies, els supermercats estan llançant promocions exclusives en productes essencials per a aquesta època de l'any. Ofertes en licors, dolços i productes gurmet han esdevingut una oportunitat perfecta per planificar les celebracions amb antelació.

Aquest cop, el protagonisme el tenen els vins catalans. Amb una selecció de productes que inclou denominacions d'origen d'alta qualitat, Bonpreu i Esclat ens ofereixen descomptes de fins al 50% a la segona unitat. Una oferta ideal pels amants del vi que volen gaudir de sabors únics a preus accessibles.

Varietats de vins per a tots els gustos

Entre els productes destacats hi ha el vi negre criança El Vitatge i el blanc L'Antull del celler ETIM, amb Denominació d'Origen Montsant. Aquest vi, disponible en ampolles de 750 ml, té un preu de 7,95€ per unitat. Tot i això, en comprar dos, el cost de la segona ampolla es redueix a només 3,98 €.

Això significa que el preu mitjà per ampolla baixa a 5,96 €, convertint-lo en una opció assequible per acompanyar sopars i dinars especials. Per als que prefereixen vins més dolços, també hi ha opcions.

| BonpreuEsclat

El vi dolç negre garnatxa o el blanc ETIM, també de DO Montsant, estan disponibles en ampolles de 500 ml. El preu inicial és de 8,75 €, però amb l'oferta, la segona unitat costa només 4,38 €. Amb aquesta promoció, cada ampolla surt a una mitjana de 6,56€.

Opcions tradicionals i noves tendències

El Castell de Falset, un altre vi negre de DO Montsant, està disponible amb la mateixa promoció. Cada ampolla té un preu inicial de 11,95€, però en aplicar el descompte, la segona unitat queda en 5,98€. Això redueix el cost mitjà a 8,96€ per ampolla.

Aquest vi és perfecte per als que busquen maridar carns o formatges curats en sopars familiars. Si prefereixes una mica més lleuger, el vi negre IMUS, també de DO Montsant, és una altra opció interessant.

Cada ampolla de 750 ml costa 5,95€, mentre que la segona unitat està disponible per 2,98€. Això situa el preu mitjà en tan sols 4,46€ per ampolla, una oportunitat inigualable per als que volen descobrir nous sabors sense gastar de més.

| Pexels

El toc especial del vermut català

Per acabar, el Vermut Negre 1912 de Falset també forma part d'aquesta promoció nadalenca. Amb un preu inicial de 7,89€ per ampolla, la segona unitat baixa a només 3,95€. Això permet adquirir dues ampolles per una mitjana de 5,92 € cadascuna.

Perfecte per a aperitius o reunions informals, aquest vermut promet ser l'aliat ideal per sorprendre els teus convidats. Amb aquestes promocions, Bonpreu i Esclat no només faciliten l'accés a productes de qualitat, sinó que també ajuden els consumidors a estalviar.

Els vins i vermuts inclosos en aquesta oferta són perfectes per acompanyar els plats tradicionals, brindar als sopars nadalencs o fins i tot regalar a familiars i amics. Aquestes ofertes estan disponibles per un temps limitat, així que no perdis l'oportunitat de preparar-te pel Nadal amb el millor de la gastronomia catalana.