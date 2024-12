10% de descompte a Lidl en un tipus de iogurts recomanats pels experts

Els iogurts són aliments essencials a la nostra dieta diària. La seva cremositat i versatilitat els fan ideals per esmorzars, berenars i postres. A més, el contingut nutricional, ric en calci i proteïnes, els converteix en aliats per mantenir una bona salut òssia i muscular.

En els darrers anys, la varietat de iogurts disponibles ha crescut enormement, adaptant-se als gustos i necessitats del consumidor modern. Tot i això, no tots els iogurts són iguals en termes de beneficis. Alguns contenen sucres afegits o ingredients que en redueixen la qualitat nutricional.

Per això, els experts recomanen optar per aquells que siguin tan naturals com sigui possible. Entre les opcions més destacades hi ha el iogurt natural i el iogurt grec, tots dos valorats per la seva aportació nutricional i beneficis per a la salut.

Un estudi recent a la revista BMJ Open va subratllar la importància d'escollir iogurts sense sucres afegits. Aquests productes ajuden a prevenir problemes com la síndrome metabòlica i altres afeccions relacionades amb el consum excessiu de sucres. Lidl ha pres nota d'aquestes recomanacions i ara ofereix una oferta que no podeu deixar passar.

| Lidl

Iogurts naturals: l'aliat perfecte per a la teva salut

El iogurt natural és una font excel·lent de probiòtics, calci i proteïnes d'alt valor biològic. Aquests nutrients són fonamentals per a la salut digestiva, òssia i muscular.

Segons la Fundació Espanyola de Nutrició (FEN), aquest tipus de iogurt s'elabora només amb llet i ferments, sense sucres ni additius afegits. Això ho converteix en una opció ideal per als que busquen mantenir una alimentació equilibrada.

Un informe del Centre de Recerca Biomèdica va destacar que consumir iogurt regularment pot reduir el risc de malalties cardiovasculars. A més, enforteix el sistema immunològic gràcies a les seves propietats probiòtiques. Això ho fa ideal per a qualsevol edat, des de nens fins a adults grans.

Iogurt grec: més proteïnes i menys lactosa

Per la seva banda, el iogurt grec ofereix una textura més espessa i una concentració més gran de proteïnes. El seu procés de filtrat elimina gran part de la lactosa, fent-ho més digerible per a moltes persones.

| Oleksandr Prokopenko

També és ric en greixos saludables, essencials per al bon funcionament de l'organisme. Els experts ho consideren una excel·lent opció per a esportistes i persones actives.

Estudis recents també han destacat el paper en la millora de la salut òssia. Combinat amb exercici regular, podeu enfortir els ossos i prevenir malalties relacionades amb l'envelliment.

L'aposta de Lidl per la qualitat

Lidl es continua destacant per oferir productes d'alta qualitat a preus competitius. Actualment, la seva marca Milbona inclou una àmplia gamma de iogurts naturals i grecs amb un 10% de descompte.

Això demostra el compromís de Lidl amb la salut i el benestar dels clients, proporcionant opcions nutritives i accessibles.

Si busques millorar la teva dieta amb productes recomanats per experts, aquesta és una oportunitat perfecta. Aprofita aquesta promoció i gaudeix dels beneficis d'un bon iogurt al teu dia a dia. Lidl reafirma el seu lideratge oferint sempre el millor per als consumidors.